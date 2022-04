Aquí Se Baila despidió a dos participantes: uno por lesión y otro por competencia

Las lesiones continúan complicando a los participantes de Aquí Se Baila. CANAL 13.

19 de Abril 2022

Una particular noche se vivió en la edición de Aquí Se Baila este lunes, luego de que dos participantes tuvieran que abandonar la competencia. Mientras uno lo hizo por una lesión que sufrió en los ensayos, el segundo perdió en la denominada Batalla Final y tuvo que despedirse por decisión del jurado.

La primera en anunciar su salida fue Catalina Palacios, quien previo a esto, revisó el backstage del último programa, donde contó que tras su presentación del jueves se desmotivó para bailar, porque sintió que el jurado no quiere que siga en el programa.

De vuelta al estudio, explicó que sigue creyendo lo mismo, y que le afectaron mucho las palabras del jurado, porque no le encontraron nada bueno a su presentación.

Según relató, a lo largo del fin de semana se motivó para seguir en el programa, pero lamentablemente durante el ensayo se clavó un clavo en el dedo gordo del pie, así que no podrá bailar y tampoco podrá seguir en Aquí Se Baila.

A modo de respuesta para la participante, Karen Connolly, en representación del jurado, dijo que la coreografía de ese día en particular estuvo mala, pero que eso no significa que no quieran que ella siga en el programa, que no debe tomarse las críticas como algo personal y que “hay que tener un poquito de paciencia y de ñeque”. De todas maneras, Catalina Palacios se despidió del espacio sin poder presentarse.

Bruno Zaretti el nuevo eliminado de Aquí Se Baila

Una vez finalizadas las presentaciones de este lunes, se revelaron los puntajes finales dejando a Carolina Soto, Bruno Zaretti y Eyal Meyer como los peores evaluados.

Ante esta situación el jurado tuvo que decidir si el brasileño o el actor pasarían a enfrentarse a la cantante, inclinándose por el ex Axé Bahía.

En su batalla final, Soto bailó 45 segundos de “Todos me miran” de Gloria Trevi. Posteriormente, Zaretti escogió bailar 45 segundos de la samba “Magalenha” de Sergio Mendes.

Tras unos momentos de deliberación del jurado, Karen anunció que el nuevo eliminado del día de hoy es Bruno Zaretti, quedando solo 16 participantes en competencia. “No me esperaba llegar acá. Fue una falla mía, pero volver a las pistas fue maravilloso”, reconoció el bailarín, a quien tomó por sorpresa la determinación.

Por último, su bailarina Fran Zepeda indicó que “este programa para mí fue una bendición y un sueño cumplido”.