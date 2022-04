Aquí Se Baila eliminó a dos participantes de cara a la gran final

Será el público el que elegirá al ganador o ganadora de Aquí Se Baila. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 07 de Abril 2022 · 10:09 hs

El penúltimo capítulo de la primera temporada de Aquí Se Baila estuvo cargado de emociones y, de cara a la gran final de este jueves, dos participantes resultaron eliminados.

Los seis bailarines en competencia debieron enfrentarse en duelos al azar. Mientras los ganadores pasarían directamente al último episodio, los otros tres debieron enfrentarse en la denominada batalla final, donde dos de ellos se despedirían para siempre de la competencia.

Es así como, por decisión del jurado, Rodrigo Díaz y Janisse Díaz superaron a Betsy Camino y Bastián Rematal, Christian Ocaranza y Francisco Chávez hicieron lo propio con Iván Cabrera y Fran Zepeda, mientras que Kike Faúndez y Melissa Briones le ganó a Jazz Torres y Felipe Basáez.

De esta forma, Camino junto a Cabrera y Torres se tuvieron que medir en la batalla final, bailando 45 segundos de una canción en solitario.

La primera en presentarse fue Betsy Camino, quien interpretó 45 segundos de “La Malanga”, de Mercadonegro. Luego, Iván Cabrera bailó 45 segundos de “Ojalá”, de Silvio Rodríguez. Finalmente, Jazz Torres bailó 45 segundos de “Kitale”, de Sam One.

Tras las presentaciones, Karen Connolly dijo de antemano que para tomar su decisión el jurado tomará en cuenta no sólo el baile de la batalla final, sino el desempeño de estos tres meses de competencia. Luego de deliberar los tres, se informó que de forma unánime, el primer eliminado era Iván Cabrera.

El participante dijo que no se lo esperaba, lamentó no haber logrado llegar a la gran final, como le prometió a sus hijos, y valoró haber encontrado a una mujer como Fran, de quien dijo que ojalá sea su amiga para siempre. “Sentí que estaba bailando como nunca, como siempre soñé bailar. Mi regalo era poder brillar y bailar luego de pasar por momentos muy duros”, dijo.

Posteriormente, tras una nueva deliberación del jurado, Connolly señaló que tienen dos mujeres espectaculares, pero que deben eliminar a una, así que la segunda eliminada fue Betsy Camino.

“Aunque me pasaron muchas cosas personales, estoy feliz porque he sacado el máximo. He sido 100% yo, y aunque tengo talento, mi talento más grande es mi corazoncito”, dijo la cubana, muy emocionada.

Así, los cuatro finalistas que disputarán este jueves el primer lugar en la gran final de Aquí Se Baila serán Rodrigo Díaz, Christian Ocaranza, Kike Faúndez y Jazz Torres. El ganador será escogido por los televidentes, que a partir de hoy pueden enviar mensajes de texto con el nombre de su participante favorito al 5556.