Aquí Se Baila inició sus semifinales con Blanquita Nieves como la nueva eliminada

Blanquita Nieves se despidió de Aquí Se Baila orgullosa de lo que logró en la competencia. CANAL 13.

Compartir











Por: Rodrigo León 29 de Marzo 2022 · 09:50 hs

El programa Aquí Se Baila de Canal 13 inició este lunes sus semifinales, donde los 12 participantes restantes deberán enfrentarse todos los días a un proceso de eliminación, por lo que al terminar la semana solo quedarán ocho en competencia.

Durante la edición de anoche, seis concursantes debieron presentarse en el escenario tras ser elegidos por Sergio Lagos en una tómbola para ser evaluados por el jurado.

Una vez que finalizaron los shows, se dieron a conocer los puntajes, donde Blanquita Nieves y Betsy Camino obtuvieron 21 puntos, y Piamaría Silva logró 20, por lo que fueron las peores calificaciones.

El jurado se reunió para decidir si Piamaría se enfrentaría con Betsy o con Blanquita en la batalla final de eliminación. Tras algunos segundos de deliberación, Fran declaró que ella decidió no participar de la decisión, por una discusión que tuvo con David Sáez -bailarín de Blanquita Nieves-, y que esta vez sólo Karen Connolly y Neilas Katinas escogieron.

Finalmente, optaron por Blanquita Nieves para que enfrentara a Piamaría Silva en la batalla final. En su presentación de 45 segundos, la primera bailó “It's not right but it's okay” de Whitney Houston, mientras que la segunda hizo lo propio con “Run the world (Girls)” de Beyoncé.

Tras esto, Connolly anunció que quien debía abandonar la competencia de Aquí Se Baila era Blanquita Nieves.

“Tengo muchas emociones encontradas. Cuando me llamaron para esta competencia llevaba 10 años sin bailar, así que mi meta era ojalá pasar 4 capítulos. En un minuto lo estaba pasando mal por mi autoexigencia hasta que cambié el chip, y dije que lo iba a hacer por mí, quiero disfrutar y pasarlo bien y entregar un buen espectáculo para la gente. Hoy me siento muy orgullosa de mí misma y de lo que he logrado”, dijo, emocionada, la bailarina tras su eliminación.

Por su parte, David Sáez, bailarín, aseguró estar “muy feliz y orgulloso de ella, de todo lo que logramos. Yo aquí también aprendí mucho, disfrutamos mucho, de principio a fin”.

“Si era el momento hoy y nos tenía que tocar, no importa, pero lo que yo más quiero es que ella se vaya tranquila porque es una excelente mujer, una excelente madre y una excelente persona, y lo puede todo”, agregó.