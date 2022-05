Arturo Longton: "Yo salí de La Granja y nunca más encontré pega"

Arturo Longton participó en La Granja el año 2005. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

14 de mayo 2022

Más de 17 años sin poder trabajar es el resultado que Arturo Longton obtuvo de su participación en el reality La Granja de Canal 13, el año 2005. Así lo confesó durante los últimos días en el programa Pero Con Respeto que emite Chilevisión y que conduce Julio César Rodríguez, después de The Voice Chile.

En el espacio televisivo, el hermano del diputado Andrés Longton (RN), se quejó de que ha sido víctima de prejuicios a la hora de buscar un espacio en el mundo laboral, debido a su participación en ese programa de realidad, uno de los primeros del género que transmitió la televisión chilena.

El joven, que se hizo acreedor durante el mencionado reality de una imagen poco aficionada a la labor dura del campo, señaló que a pesar de postular a varios puestos de trabajo en el último tiempo, no ha podido lograr ser considerado.

Incluso, Longton aseguró “ya estaba seleccionado para un cargo en el Congreso Nacional, pero al final no me lo asignaron”, dijo y, seguido a eso, sostuvo que creía que la decisión de no contratarlo se debió a que un diario vespertino informó acerca de ese eventual nombramiento.

Debido a que no ha conseguido trabajo alguno en el presente, Arturo Longton vive con su madre Amelia Herrera, quien es consejera regional de la provincia de Marga Marga y ex alcaldesa de Quilpué.

Durante la entrevista, que se caracterizó por lo distendida, el hijo del fallecido diputado Arturo Longton Guerrero, también hizo un recuento de todas sus participaciones en televisión y descartó demandar al Canal 13 por la estigmatización que debió sufrir.

“Mi hermano también estuvo en realities pero después tuvo pega al tiro. Claro él tiene el título de abogado y yo no”, dijo refiriéndose a Andrés Longton, diputado del Distrito 6 por Renovación Nacional.