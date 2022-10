Aseguran que Carolina Escobar se sumó a Gonzalo Ramírez y renunció al Buenos Días a Todos

Carolina Escobar habría seguido los pasos de Gonzalo Ramírez. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 18 de octubre 2022 · 10:57 hs

La periodista Carolina Escobar habría renunciado a continuar en la conducción del matinal de TVN Buenos Días a Todos, luego que los ejecutivos del canal le negaran un aumento de sueldo.

Eso es al menos lo que aseguró la periodista de espectáculos y ex panelista de Me Late, Paula Escobar, a través de las historias de su cuenta de Instagram.

De confirmarse la salida de Carola Escobar del matinal de la estación pública, se sumaría a la reciente partida del otro conductor del matinal, Gonzalo Ramírez, quien se transformó en rostro de Mega.

A través de su cuenta, que posee más de 14 mil seguidores, la profesional realizó una serie de posteos para referirse al tema.

En primer lugar, subió una foto de Carolina Escobar con el texto "Último Momento".

En un segundo posteo, con otra foto de la conductora del matinal, Paula planteó que "Carolina Escobar renunció al Buenos Días a Todos".

"¿Los motivos? Habría pedido aumento salarial, el cual se le negó", complementó.

Sin rostros

Un tercer posteo de la ex panelista del suspendido programa de TV+ reflexiona que "sumado a la renuncia de Gonzalo Ramírez, el Buenos Días a Todos se queda sin rostros anclas".

"Carolina Escobar no seguiría tampoco en la animación... Luego más detalles”, añadió.

Y, efectivamente, Paula Escobar retomó el tema durante un breve live que también subió a las historias de su cuenta de Instagram.

Allí, abordó la que según ella sería la razón por el cual se le negó en definitiva el aumento de sueldo a su colega conductora del Buenos Días a Todos.

"Podríamos ahora especular, después de la información que acabo de dar, de la inminente renuncia de Carolina Escobar al matinal, porque habría pedido un aumento salarial, el cual se le habría negado...", indicó en el live desde su vehículo.

Y ahí planteó su pregunta en cuanto a si "¿será que TVN quiere potenciar la dupla del Festival de Olmué, Ivette Vergara y Eduardo Fuentes para el matinal próximamente? Yo creo que por ahí va", aseguró.

La reacción de Ramírez

Al tanto de lo revelado por Paula Escobar, el ex compañero de Carola, Gonzalo Ramírez, no dudó en entregarle su respaldo a su ex compañera.

Así, el periodista usó su cuenta de Twitter para desearle “todo lo mejor del mundo a mi querida amiga”.