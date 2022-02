Así es el acuerdo extrajudicial que logró Marcelo Ríos con Jordi Castell

Fue el pasado mes de octubre cuando Marcelo Ríos presentó la querella contra Jordi Castell por injurias graves. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 24 de Febrero 2022 · 15:57 hs

La batalla judicial que se inició el pasado mes de octubre luego de que Marcelo Ríos presentara una querella en contra de Jordi Castell por injurias graves, llegó a su fin este miércoles durante una audiencia virtual que se celebró en el Cuarto Juzgado de Garantía.

En dicha instancia, ambas partes llegaron a un inesperado acuerdo extrajudicial a favor del ex tenista, quien no estuvo presente. Esto, luego de que acusara al fotógrafo de difamarlo en diversas instancias. Con esta acción, buscaba que cumpliera una pena de tres años de cárcel y el pago de 15 UTM.

En la querella se estipulaba que Jordi Castell aseguró en un programa emitido en YouTube que Marcelo Ríos visitaba a un travesti en South Beach. A eso se sumó que en otra transmisión en Instagram, dijo conocer cosas “escandalosas” del ex deportista.

Según reveló La Tercera, este acuerdo establece que Castell debe retractarse públicamente de sus declaraciones y admitir que todo se trató de acusaciones falsas sin pruebas.

Junto con eso, se definió que el ex panelista de televisión no volverá a referirse públicamente al ex Nº1 y tampoco a algún integrante de su familia. En caso contrario, deberá pagar la suma de cinco millones de pesos cada vez que incumpla este punto.

Eugenio Merino, abogado de Marcelo Ríos, aseguró que quedaron “muy conformes con el acuerdo que se alcanzó. Nuestra intención era que el señor Jordi Castell reconociera públicamente que las acusaciones que realizó en contra de Marcelo Ríos eran falsas y este objetivo se logró”.