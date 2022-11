Así fue la nueva parada de carros en vivo de Paty Maldonado a Cata Pulido

Patricia estaba contando una anécdota que involucraba a una de sus mascotas, cuando Cata dijo algo que la incomodó. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 03 de noviembre 2022 · 08:55 hs

Por cuarta vez en los últimos cuatro meses, la ex panelista del Mucho Gusto Patricia Maldonado tuvo que llamar al orden de una dura manera a su compañera en el streaming Las Indomables, la actriz Catalina Pulido.

Con un promedio de una "parada de carros" al mes, este tipo de situaciones ya parecen no ser la excepción en el programa que ambas transmiten vía Youtube.

Sin embargo, la dinámica que le imprimen Patricia Maldonado y Catalina Pulido a su espacio hace que no siempre estas llamadas al orden de la ex cantante del pelo morado a la colorina actriz sean el reflejo de una molestia real.

Pero sí fue verdadero lo ocurrido a comienzos de agosto pasado, cuando Patricia Maldonado no dudó en decirle "a ver, Cata, ándate con calma", luego de que la actriz calificara de "perra" a la ex ministra Izkia Siches.

Lo mismo sucedió casi dos semanas después, cuando hablaban de un nuevo virus que había surgido en esos momentos en China. Tras protagonizar unos incómodos momentos, Patricia Maldonado le expresó su molestia a Cata Pulido.

"Qué bueno, qué bueno como nos echamos al agua de las cosas que hablamos fuera de cámara, te felicito, un 7", le dijo en plena transmisión.

Y en septiembre pasado otra vez Patricia Maldonado llamó al orden a su compañera de programa.

Esta vez la "parada de carros" se debió a que Catalina Pulido se metió con la amiga personal de la opinóloga, Raquel Argandoña.

Cuando Paty hablaba sobre una amiga que se había sometido a un procedimiento para borrar su arrugas y Cata le preguntó si era Raquel Argandoña, la ex cantante la detuvo de inmediato.

"No ves que te pones a hablar hue... y después me metes en el manso forro, hue...", le dijo a la colorina.

El nuevo cruce entre ambas

Con esta historias de desencuentros entre las conductoras de Las Indomables, que sucediera en otra oportunidad parecía ser cosa de tiempo nomás.

Y el día fue este miércoles 2 de noviembre.

Con motivo del fin de semana largo, Patricia estaba contando una anécdota que involucraba a una de sus mascotas.

"Vino a almorzar conmigo Jaime Campusano y vino a dejar a una familia que venía con una perrita. A ver, mi perro no es de pedigree, es de estos crespitos...", alcanzó a decir antes de que la risa de Catalina Pulido la interrumpiera.

"No te vengai' a reír Cata Pulido, porque me voy a enojar con voh', te lo digo altiro. ¡Tápate la boca mier...!", expresó con molestia la ex cantante.

"Es que ya no es crespito, porque lo pelaste y lo pelaste mal. Asúmelo, pobre perro", explicó a la audiencia la actriz.

"Por favor, se callan la boca, porque no voy a venir a que se rían de mis hijos", pareció molestarse Patricia Maldonado, pero de inmediato dejó en claro que todo era en tono de broma.

Reviva lo ocurrido a continuación.