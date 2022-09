Así fueron los regresos de Hola Chile y Mentiras Verdaderas a La Red

La Red retomó sus programas este lunes 26 de septiembre. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 27 de septiembre 2022 · 09:28 hs

La Red, canal de televisión abierta chileno propiedad de Albavisión, tuvo una emotiva jornada este lunes con el regreso de sus dos programas emblemáticos: Hola Chile y Mentiras Verdaderas.

Los espacios volvieron al aire luego de meses fuera a raíz de la huelga de trabajadores que afectó a la estación emplazada en Quilín, debido al no pago de sueldos.

Pero la semana pasada, el canal finalmente anunció su regreso, de momento, con dos programas en vivo.

El primero en salir al aire por La Red fue Hola Chile con Julia Vial y Eduardo de la Iglesia en la conducción. Pasadas las 15:30 horas finalmente aparecieron al aire con un discurso que estuvo dedicado a aquellos funcionarios que fueron desvinculados en el último tiempo.

“Estamos de regreso en este lugar que tanto queremos y respetamos en este estudio de televisión que desde hace muchos años se convirtió en el puerto que día a día nos conecta con cada uno de ustedes”, comenzó señalando Vial.

La periodista agregó que “estamos de regreso y lo haremos como siempre: con la verdad. Sobre todo con respeto a ese reconocimiento que ustedes mismos nos dieron, el de la credibilidad”.

Además, apuntó a que La Red atraviesa una “situación difícil, dura, compleja, que es parte de la realidad global” y que “no solo afecta a este medio sino que también a otras empresas y a muchos hogares, a familias y a personas que hoy nos están viendo”.

Eduardo de la Iglesia, por su parte, agregó que se aferrarán a “nuestro compromiso de comunicar y la entrega de información necesaria para que los ciudadanos de nuestro país puedan tomar decisiones conscientes”.

Destacó también que tanto trabajadores como ejecutivos de La Red “han dado una lucha gigantesca, porque creen en este proyecto, en esta apuesta que, en el Chile en que vivimos, es audaz e innovadora ¿Cuál es esa apuesta? Ser una prensa libre y un medio de comunicación independiente”.

“Queremos dar las gracias a todos nuestros compañeros del canal de todas las áreas. Gracias, gracias por tanto. También, queremos mandarle un saludo a nuestros compañeros, excelentes profesionales, que ya no están con nosotros. Para todos ustedes, especialmente, es este regreso”, cerró Julia Vial.

El debut de Alejandro Guillier en Mentiras Verdaderas

Tras abandonar el Senado el pasado mes de marzo, Alejandro Guillier asumió el desafío de conducir el programa Mentiras Verdaderas de La Red tras la salida de Eduardo Fuentes.

De esta forma, el periodista apareció anoche a eso de las 22:00 horas con una banda presidencial y simulando un discurso político.

“El país está enfrentando un desafío inédito en su historia y tiene que terminar bien, con una nueva Constitución pero también con una nueva convivencia”, comenzó señalando.

A los pocos minutos se sacó la banda y Guillier aclaró que “yo les prometo que me voy a dedicar al periodismo, entonces quiero despedirme de la actividad con un simbolismo a la bandera, no crean que me creí el cuento”.

“Quiero invitarlos a mi nueva etapa. Este canal se ha caracterizado por defender el derecho de todos y todas a participar activamente en la lucha por las ideas. Hemos pasado días difíciles para los trabajadores y trabajadoras”, continuó.

Por último, Alejandro Guillier destacó que Mentiras Verdaderas de La Red es un “espacio privilegiado dentro de nuestra programación para que usted esté bien informado. Estamos felices de volver, hay un gran ánimo y estamos prestos a este proceso de hacer patria”.