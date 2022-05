Así reaccionó Eliseo Salazar a la advertencia de Raquel Argandoña en Podemos Hablar

Eliseo Salazar no quiere saber nada de Raquel Argandoña. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 24 de mayo 2022 · 09:49 hs

El programa Me Late reveló la reacción de Eliseo Salazar luego de la advertencia que le envió Raquel Argandoña en la emisión del programa Podemos Hablar la noche del viernes.

En el espacio de conversación, la actual panelista de Zona de Estrellas quiso contar su experiencia al ser consultados por quienes habían sido amenazados con un arma de fuego. “Lo voy a contar porque Eliseo Salazar me desmintió en un programa de este canal, La Divina Comida. Y esto es de hace años, cuando nosotros éramos casados, vivíamos en la casa lila”, explicó de entrada.

El relato data de años atrás, cuando Salazar aún estaba casado con Argandoña y le fue infiel con una promotora, con quien estaba en el Hotel Sheraton. “Vuelvo yo a la casa y le armó la maleta, pero yo cometí un solo error porque yo le aviso a Eliseo antes del taxi”, comentó la comunicadora.

Raquel Argandoña llamó al hotel para comunicarse con Eliseo Salazar. “Eliseo va al teléfono y le dije ah, ¿así que me estabas engañando con la promotora? Bueno te quiero decir que el taxi va en este momento con tu ropa a la casa de la promotora. Vivía en Plaza Egaña”, contó.

Pero como era de esperar, el ex piloto llegó antes que el taxi a su casa, por lo que su esposa en ese entonces decidió encerrarse en el dormitorio. “Había una ventana grande y él me decía abre la puerta del dormitorio, no la voy a abrir, entonces él saca una pistola -que era una pistola metralleta- y dispara al aire, y en eso que dispara -suena el teléfono- Radiotaxi a la puerta, me dice”, relató Argandoña.

Al escuchar los disparos, la mujer le pide al taxista que llame a Carabineros y tanto ella como su pareja en ese entonces se fueron detenidos. “Por qué cuento esto yo, porque él me desmintió en una Divina Comida”, explicó Raquel Argandoña, quien en ese momento lanzó la advertencia a Eliseo Salazar.

“Yo solamente te quiero decir Eliseo una cosa, si tú me vuelves a desmentir yo voy a decir quién te regaló esa pistola metralleta. El nombre o el seudónimo empieza con M y el apellido es con C y murió. Ha sido bien comentada la persona. Así que me vuelves a desmentir y yo voy a decir quién te la regaló”, dijo, para luego confirmar que se trataba de una persona ligada a la dictadura militar.

¿Cómo reaccionó Eliseo Salazar?

En el programa Me Late abordaron las declaraciones de Raquel Argandoña, momento en el que Mariela Sotomayor confirmó que logró conversar con Eliseo Salazar para saber sus impresiones de lo ocurrido. Pero lejos de obtener una cuña, se dio cuenta que el ex piloto había dado vuelta la página.

“No está ni ahí con nada de eso. Está en otra”, aseguró la periodista. En el detalle, indicó que “está feliz con su familia, en otra hace mucho tiempo (...) Dijo que él no tenía nada que ver con estos temas”.

El periodista Luisa Sandoval se sumó a su colega y recordó una entrevista que le hizo a Salazar años atrás.

“Lo fui a entrevistar y le dije me gustaría preguntarte por Raquel... Me dijo sabi qué estoy podrido de que me pregunten por Raquel Argandoña porque siempre tengo que salir a desmentir o decir cosas que esta señora habla de mí, finalmente me perjudica en mi relación de pareja”, recordó Sandoval.