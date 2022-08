Así reaccionó Pamela Díaz a las declaraciones de Rocío Marengo sobre su distanciamiento

Pamela Díaz realizó escuetas declaraciones sobre Rocío Marengo. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 08 de agosto 2022 · 15:25 hs

Pamela Díaz reaccionó este lunes a las recientes declaraciones de su amiga, Rocío Marengo, quien confirmó que se encontraban distanciadas.

En una reciente conversación con LUN, la argentina contó que “la realidad es que le escribo y ella, no sé, calculo que se enojó por algo porque no me dijo”.

“Evidentemente algo le pasó. Ella me dice que está todo bien, pero en este viaje a Chile aún no la he visto. Si Pame me llamara ahora, yo salgo corriendo a verla porque la quiero, me divierto”, reconoció.

Por otro lado, Rocío Marengo descartó los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Jean Philippe Cretton, con quien trabajó en el estelar de Chilevisión, Minuto Para Ganar.

“¡Jamás! ¡Jamás! Con ningún novio de ninguna amiga. No, no hay chance. Es un rumor porque trabajé con él. En las redes sociales se dicen unas cosas…”, indicó.

Además, lamentó que Díaz no la haya acompañado en los difíciles momentos que atravesó recientemente, como el no poder convertirse en madre y su más reciente ruptura amorosa.

“Vengo de pasar momentos muy duros y quiero estar con gente que quiere estar conmigo. La verdad, no sé qué le habrá pasado”, reconoció la trasandina.

¿Qué dijo Pamela Díaz sobre las declaraciones de Rocío Marengo?

Luego de que este lunes se conocieran las declaraciones de Rocío Marengo sobre el distanciamiento que vive actualmente con Pamela Díaz, la panelista de Me Late Prime alzó la voz, pero evitó referirse a ello.

A Página 7, “La Fiera” declinó realizar algún comentario, asegurando que actualmente “hoy estoy en otra”, y que “estoy modo familia, modo mamá”.