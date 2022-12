Así respondieron Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia al live de Anita Alvarado

Los cruces de declaraciones entre Anita Alvarado, Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia fueron en redes sociales. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 12 de diciembre 2022 · 07:59 hs

Anita Alvarado, conocida como “la geisha chilena”, cumplió con su palabra y realizó un live donde respondió con firmeza a Daniela Aránguiz, recordándole el romance que tuvieron Jorge Valdivia y su hija Angie Alvarado.

Esto habría ocurrido cuando la joven tenía 17 años, por lo que aseguró que tuvo la oportunidad de demandar al ex futbolista por andar con una menor de edad, pero que prefirió no hacerlo y les ordenó que pusieran fin al romance.

“El Mago sufrió mucho porque le lloraba a la Angie y le rogaba, y la testigo soy yo, porque yo le dije a mi hija que no, que ya no más, y no fue una vez, ellos andaban Daniela”, acusó Anita Alvarado, asegurando que incluso el padre de Valdivia fue hablar con ella para que la pareja no terminara.

Fueron más de 80 mil las personas que vieron el live de Anita Alvarado en Instagram, lo que también provocó las reacciones de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz.

¿Qué dijeron Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz por los dardos de Anita Alvarado?

En primera instancia, fue Jorge Valdivia el que tuvo palabras para dedicarle a Anita Alvarado tras su presunto romance con Angie Alvarado.

“Señora Alvarado, si tiene más, venga, que jamás en mi vida tuve miedo”, señaló de entrada el ex Colo Colo a través de su cuenta de Instagram, donde además cuestionó: “¿Un live para decir que yo iba a dejar a Daniela?”.

Valdivia también quiso aprovechar de precisar que “jamás habría dejado a Daniela por alguien que se acostó en un reality señora Alvarado".

“Luis Valdivia (papá) eres un cochinón jaja, algún beneficio querías pa ti, te caché”, acotó, para luego cerrar con que “me informan que fue bien malo el live jajaja”.

Por otro lado, Daniela Aránguiz solo se limitó a decirle a Anita Alvarado que mejor habla de “los abuelitos que le robó toda su jubilación”.