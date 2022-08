Ausencia de Ignacio Román molestó a Ennio Carota en El Discípulo del Chef

Ya van dos los conflictos que ha tenido Ignacio Román con Ennio Carota en El Discípulo del Chef. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 17 de agosto 2022 · 09:54 hs

En el episodio de este martes de El Discípulo del Chef, Ignacio Román se ausentó de las grabaciones, lo que molestó de sobremanera a Ennio Carota, el capitán del equipo verde.

La conductora Emilia Daiber anunció que “Nacho Román se inmoló y voluntariamente se propuso para ser el próximo nominado en el capítulo de eliminación. Pero veo que no está acá”.

Ante esta situación, el italiano aseveró que “Nacho se inmoló. No me avisó, no he tenido contacto de ningún tipo, lo mejor sería llamarlo. Quiero hacerlo para ver qué pasa, porque hay un compromiso”.

A las palabras del chef, Daiber precisó que “ese compromiso se tiene que tomar a fondo y a pecho, porque las irresponsabilidades en el programa pueden costar muy caro. Esperamos que no le haya pasado nada grave”.

Una vez que tuvieron que comenzar a idear el menú para la competencia por equipos, Ennio Carota decidió llamar a Ignacio Román por teléfono para saber qué le había ocurrido, pero no obtuvo respuesta. Debido a esto, el líder del equipo verde tomó una drástica decisión.

“Está nominado. Una más que falte en mi equipo, se va para la casa”, advirtió también a sus otros discípulos. “Tengo la impresión de que no está comprometido, porque tampoco me avisó, he tratado de llamarlo, pero ni me contestó el teléfono”, aseveró.

El otro conflicto entre Ennio Carota e Ignacio Román

Esta no es primera vez que Ennio Carota e Ignacio Román protagonizan un conflicto en El Discípulo del Chef. En el episodio del lunes, el italiano lo acusó de hacer todo a su pinta.

En ese entonces, estaban preparando un menú donde los interiores eran los protagonistas. En eso, Román acudió en ayuda de Daniela Castro, lo que no fue bien visto por el chef.

“Él se toma los atributos solo. Mete las manos en todos lados. Traté de sacarlo de posiciones”, dijo en esa oportunidad.

En esa misma línea, Carota sostuvo que "yo no soy un gran amante del fútbol, pero si uno juega en una determinada posición, y le dices: Hoy tienes que jugar acá. Pero no, él vuelve a la misma posición, o al revés… Donde lo ponga, él va a jugar como quiere