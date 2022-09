Bad Bunny y Christina Aguilera lideran las nominaciones a los Latin Grammy 2022

Bad Bunny logró diez nominaciones a los Latin Grammy 2022. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 20 de septiembre 2022 · 10:37 hs

Los Latin Grammy, premios otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, dieron a conocer el listado completo de nominados para la 23ª edición de la ceremonia.

El listado de artistas que buscan quedarse con el galardón más importante de la música lo lideran Bad Bunny con 10 nominaciones por su más reciente trabajo Un Verano Sin Ti, llegando a importantes categorías como Grabación del Año por “Ojitos Lindos” y Álbum del Año por Un Verano Sin Ti.

También destaca la aparición de Christina Aguilera, quien logró también estar nominada a Grabación del Año por “Pa' Mis Muchachas”, canción donde colaboró con Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso, la que también postula en Canción del Año.

A ello se suma que su más reciente álbum, Aguilera, busca quedarse con el gramófono dorado en la categoría Álbum del Año.

Revisa las categorías más importantes de los Latin Grammy 2022:

Grabación del Año

Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso - “Pa' Mis Muchachas”

Pablo Alborán - “Castillo de Arnea”

Anitta - “Envolver”

Marc Anthony - “Pa'lla Voy”

Bad Bunny & Bomba Estéreo - “Ojitos Lindos”

Camilo - “Pegao”

Jorge Drexler & C. Tangana - “Tocarte”

Karol G - “Provenza”

Juan Luis Guerra - “Vale La Pena”

Rosalía con The Weeknd - “La Fama”

Shakira & Rauw Alejandro - “Te Felicito”

Carlos Vives & Camilo - “Baloncito viejo”

Álbum del Año

Christina Aguilera - Aguilera

Marc Anthony - Pa'lla Voy

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Bomba Estéreo - Deja

Jorge Drexler - Tinta y Tiempo

Elsa y Elmar - Ya No Somos Los Mismos

Fonseca - Viajante

Rosalía - Motomami

Alejandro Sanz - Sanz

Sebastián Yatra - Dharma

Canción del Año

Ricky Martin con Reik - “A Veces Bien, A Veces Mal” por Pedro Capo, Ignacio Cibrian, Ricky Martin, Pablo Preciado, Julio Ramirez, Mauricio Rengifo & Andres Torres, compositores

Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers - “Agua” por Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macias, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas & Daddy Yankee, compositores

Mon Laferte - “Algo Es Mejor”

Carlos Vives & Camilo - “Baloncito Viejo” por Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives, compositores

Fonseca - "Besitos en la Frente" por Julio Reyes Copello & Fonseca.

Carla Morrison - “Encontrarme” por Juan Alejandro Jiménez Pérez & Mario Demian Jiménez Pérez.

Rosalía - “Hentai” por Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins & Pharrell Williams.

Camilo & Evaluna Montaner - “Índigo” por Édgar Barrera & Camilo.

Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G con Nathy Peluso - “Pa' Mis Muchachas” por Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole & Nathy Peluso.

Karol G - “Provenza” por Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro & Ovy On The Drums.

Sebastián Yatra - “Tacones Rojos” por Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo & Sebastián Yatra.

Jorge Drexler & C. Tangana - “Tocarte” por Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana.

Nuevo Artista

Angela Álvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y Su Esencia

Nicole Zignago

Mejor Álbum Vocal Pop

Elsa Y Elmar - Ya No Somos Los Mismos

Kany García - Amor Que Merecemos

Jesse & Joy - Clichés.

Carla Morrison - El Renacimiento

Sebastian Yatra - Dharma

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Christina Aguilera - Aguilera

Fonseca - Viajante

Marta Gómez - Filarmónico 20 Años

Kurt - La vida

Sin Bandera - Frecuencia

Mejor Canción Pop

Carlos Vives & Camilo - “Baloncito Viejo”

Fonseca - “Besos en la Frente”

Camilo & Evaluna Montaner - “Índigo”

Jorge Drexler - “La Guerrilla de la Concordia”

Sebastian Yatra - “Tacones Rojos”

Mejor Fusión Interpretación Urbana

Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G y Nathy Peluso - “Pa' Mis Muchachas”

Christina Aguilera & Ozuna - “Santo”

Aventura y Bad Bunny - "Volví"

Bad Bunny - “Titi Me Preguntó”

Residente - “This Is Not America”

Mejor Interpretación Reggaetón

Rauw Alejandro & Chencho Corleone - “Desesperados”

Anitta - “Envolver”

Bad Bunny - “Yonaguni”

Bizarrap y Nicky Jam - NICKY JAM: BZRP MUSIC SESSIONS VOL.41

Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas - “LO SIENTO BB:/”

Mejor Álbum de Música Urbana

Akapellah - Respira

Rauw Alejandro - Trap Cake VOL. 2

Arcangel - Los Favoritos 2.5

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Maria Becerra - Animal

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Akapellah - “Amor”

Santiago Ruiz, Brian Taylor & Trueno - “Dance Crip”

Bad Bunny - “De Museo”

Lito Mc Cassidy, Daddy Yankee - “El Gran Robo, Pt. 2”

Farina - “Freestyle 15”

Mejor Canción Urbana

Rauw Alejandro & Chencho Corleone - “Desesperados”

Bad Bunny & Julieta Venegas - “LO SIENTO BB:/”

Becky G & Karol G - “MAMIII”

Nicky Jam - “Ojos Rojos”

Bad Bunny - “Titi Me Preguntó”

Para ver el listado completo de nominados a los Latin Grammy 2022, ingresa en el siguiente link.