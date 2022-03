Bailarina Mariela Román cuenta cómo fue conquistada por Fabricio

Román fue parte del episodio junto a la actriz Sandra Donoso, el cantante Luis Jara y el gobernador Claudio Orrego. INSTAGRAM FABRICIO VASCONCELOS

Por: Cristián Meza 20 de Marzo 2022 · 12:12 hs

La bailarina Mariela Román fue parte del último capítulo de La Divina Comida, donde explicó cómo su esposo Fabricio Vasconcelos, con quien lleva 14 años de relación y dos hijas, la conquistó.

En la oportunidad, la bailarina relató que conoció al brasileño cuando fue su pareja en el programa Locos por el Baile de Canal 13, reconociendo que en un primer momento no tenía la mejor impresión del ex Porto Seguro.

“Por el axé y toda esa gente, lo odiaba, porque ellos trabajaban y nosotros no. Las que éramos bailarinas, éramos fomeques para vestirnos, ellas eran más atrevidas, brasileñas y todo. Entonces todos los eventos y todos los show eran de ellos”, indicó.

Pero esta apreciación cambió a medida que fue compartiendo con Fabricio en el programa, además de detallar que en ese momento se encontraba en otra relación.

"Entonces yo le decía al otro,(su pareja en ese momento) ¿me quieres acompañar al ensayo?, me decía no, qué voy a hacer en el ensayo, qué fome. Acompáñame al ensayo, vamos al ensayo, no, no, no. Bueno, no me acompañó po", indicó.

Junto con ello, Mariela Román recalcó que la aparición de Vasconcelos en su vida "fue un salvavidas, yo siento que fue un salvavidas, porque yo estaba en una relación absolutamente tóxica, que me hacía mal".

En esta línea, Román dio cuenta de todas las acciones que realizó Fabricio para intentar ganar su corazón, como dejar flores afuera de su vehículo.

Tras estos episodios, la bailarina decide romper su relación con su anterior pareja, momento en que aparece Fabricio para intentar calmar los ánimos.

“Y en eso se siente una moto, él abre la puerta e hizo, así como tranquilo, entonces Fabricio dice tranquilo, si no pasa nada”, agregó Román, quien precisó que su pareja quería que echara del lugar al bailarín.

"No, ándate tú. ¿Estás segura?, sí, ándate tú. Agarró sus cosas y se fue en el auto y le digo a Fabricio: tú también te tienes que ir, porque yo no estoy preparada para nada", le señaló.

Para intentar pensar sobre su situación, Mariela Román se quedó tres semanas en la playa, lugar que era visitado todos los días por Fabricio para dejarle flores.