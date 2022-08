Bárbara Rebolledo desempolvó antiguo impasse con Karen Doggenweiler en TVN

Bárbara Rebolledo aseguró que nunca han conversado del tema con Karen Doggenweiler hasta el día de hoy. INSTAGRAM.

31 de agosto 2022

Bárbara Rebolledo recordó un antiguo impasse con Karen Doggenweiler cuando ambas eran rostros de TVN años atrás.

Fue Julio César Rodríguez, en la última edición de Pero Con Respeto, quien le consultó a la ex convencional constituyente sobre lo ocurrido y si, tras el paso del tiempo, han hablado del tema.

“No tuvimos una relación fácil, yo te diría que es con la única persona con la que no tuve una relación normalmente laboral”, comenzó relatando, recalcando que “no siempre fue así, al principio cuando nos conocimos tuvimos buena onda y después ya la cosa no fluyó”.

Sin embargo, continuó, rememoró que "salió una nota en prensa en algún minuto, cuando la farándula estaba súper pesada, diciendo que yo la había mechoneado.

“Como que yo hey, oye, hay que aclarar esta situación, porque empezaron a… Yo estaba en un programa de televisión y aparecía como una persona agresiva que le tira el pelo a otra persona”, indicó.

Rebolledó aseguró que se molestó con el medio y les pidió que tuviera su derecho a réplica, porque como periodista vivía de la credibilidad y tampoco iba a avalar un acto violento. “Menos iba a ejercer violencia en mi lugar de trabajo”, agregó.

No lo desmintió

Bárbara Rebolledo aseguró que tras la publicación de la nota, Karen Doggenweiler “no lo salió a desmentir, que era lo que yo había solicitado”, confirmando además que “nunca lo hemos hablado”.

“No nos encontramos. Después, piensa tú que yo hacía programas en que no nos cruzábamos. Cuando hacía Pasiones, me topaba en el camarín con la Tonka (Tomicic) que estaba en esa época en el matinal”, contó.

Insistiendo en el punto, Rebolledo aseguró que le pidió a Doggenweiler que aclarara la situación, pero “hubo un silencio de su parte”.

“Le pedí al canal que también ellos presionaran para que hubiera una explicación (…) Me parecía que el canl también debía pedirle que se aclarara algo, que le debería importar cómo te podía afectar a ti. El canal me dijo no, tranquila, vivan la fiesta en paz. En el fondo, quedó ahí”, cerró.