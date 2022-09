Benjamín Vicuña confundió en vivo a Juanita Viale con Pampita

Benjamín Vicuña sacó carcajadas al confundir a Juana Viale con Pampita. Archivo.

El actor chileno Benjamín Vicuña cometió un error que sacó carcajadas en la televisión trasandina, durante su participación en el programa Almorzando con Juana, que anima la ex de Gonzalo Valenzuela y nieta de Mirtha Legrand, Juanita Viale.

El ex de Eugenia China Suárez compartió una mesa en la que también estuvieron el productor teatral Flavio Mendoza y el ex futbolista Leonardo Ponzio.

Resulta que en medio de la conversación en la que se habló tanto de fútbol como de teatro, entre otros temas, el chileno tuvo un momento de confusión, que hizo hasta que se ruborizara en pantalla.

Aquello ocurrió luego de que el productor teatral les propusiera a Juanita y Benjamín que trabajaran juntos en un espectáculo preparado por él.

Fue entonces cuando se dio un diálogo entre la anfitriona y su invitado chileno.

La pregunta de Benjamín Vicuña

"¿Vos hiciste circo? ¿No te colgabas de las telas?", le preguntó Benjamín Vicuña a Juana Viale.

Tras escuchar la pregunta, la nieta de Mirtha Legrand esbozó una sonrisa y con voz suave le contestó: "Esa era tu ex", refiriéndose a Carolina "Pampita "Ardohain.

Como era de esperar, la aclaración provocó un divertido momento en la mesa compartida. Así, el actor chileno comentó, algo incómodo: "Ex, ex, ex", al dejar en claro que luego de la relación con la modelo también tuvo una con China Suárez y una más reciente con Eli Sulichin.

De acuerdo a lo que se observó en pantalla, la situación generó tantas risas que, que para intentar desviar el asunto y pasar a otro tema, Benjamín Vicuña improvisó un spot publicitario con un producto que se encontraba sobre la mesa.

"Bueno, vamos a comer", dijo después el actor chileno para ponerle por fin cierre al tema de la confusión entre Juanita Viale y la mamá de sus hijos mayores.