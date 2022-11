Benjamín Vicuña recodó cómo recompuso la relación con su papá: "Tuvo una vida increíble"

"Mi papá tuvo una vida increíble", aseguró el actor Benjamín Vicuña. Fotos: Canal 13.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 28 de noviembre 2022 · 10:09 hs

"Mi papá tuvo una vida increíble", destacó el actor Benjamín Vicuña durante su participación en Todo por Ti, el estelar de Canal 13 que conduce Cecilia Bolocco.

En un capítulo que desbordó emociones, el artista compartió con el programa en el departamento que su madre, Isabel Luco, posee en Vitacura.

"Cuando estoy en Chile me dejo caer acá", le contó Benjamín a la ex Miss Universo.

En la conversación, Vicuña resaltó que su papá, Juan Pablo Vicuña, quien falleció a comienzos de septiembre a los 79 años de edad, "amó, lo amaron, se casó 3 veces, tiene 12 nietos, viajó", resumió, al comenzar los recuerdos.

Pese a que admitió que la separación de sus padres, cuando tenía 7 años, fue algo que lo marcó profundamente, el ex de Pampita Ardohain reconoció que su infancia fue de mucho regaloneo, siendo el menor de 5 hermanos, y muy malcriado.

De hecho, reconoció que que durmió con su mamá hasta los 12 años. "Me dio una contención y cariño", recordó.

"Soy regalón, fundido. Me regalonearon mucho y eso es lindo. Intento con mis hijos comportarme de esa manera, le doy una prioridad al contacto físico, al pegoteo, a los besos", confesó sin falsos pudores.

El distanciamiento con su padre

Benjamín Vicuña admitió que a diferencia de lo que ocurría con su mamá, con su padre la relación no era tan estrecha, y se produjo un quiebre cuando él decidió estudiar teatro: "Nos dejamos de hablar por dos años".

"Mi papá tenía muchas aprensiones en torno a lo económico, la bohemia, todos los prejuicios en torno al teatro", recordó el ex de China Suárez.

Contó luego que el reencuentro con su papá se empezó a dar poco a poco, cuando éste vio la seriedad con que se tomaba su carrera.

"Me sirvió ese desencuentro con mi papá para demostrarle que yo podía", dijo orgulloso.

Y aunque tuvo ofertas para actuar en teleseries desde el primer año de universidad, "fui diciendo que no a varias cosas para terminar esa etapa universitaria de estudiante. Y fue clave", aseveró.

El reencuentro

Tras su debut en las teleseries en 2001, y al comprobar su compromiso con su profesión, las cosas cambiaron con su padre.

Juan Pablo Vicuña pasó a ser su fan, hasta el punto en que una vez lo contrató para hacer una obra de teatro callejero en su cumpleaños.

"Yo llego disfrazado de ekeko, con las bolsas, la obra era medio transgresora. Y los invitados eran sus amigos, 25 viejos todos pechugones diciendo 'Oye qué estupendo', y nosotros tratando de hacerlos reír. Fue terrible, pero lo hizo desde el amor, por el gran orgullo por su hijo", recordó con emoción.

"Después fuimos muy amigos desde la adultez", recordó Benjamín.

Los amigos

De los tiempos en que estuvo distante de su padre, Benjamín Vicuña destacó dos temas esencialmente. El primero, que entrar a estudiar Teatro fue como si le abrieran los ojos.

"Ahí reconozco que me di cuenta de la burbuja de la que venía. Yo sentía que tenía calle, porque tenía amigos en todas partes, porque iba al interescolar. Pero te das cuenta de que el interescolar de deportes es de este porte frente a un gran Chile lleno de problemas y diferencias. Eso me forjó una opinión política cuando me di cuenta de los tremendos privilegios y las grandes diferencias y desigualdades que hay con el resto de tus compatriotas, con la educación pública", planteó.

El segundo fue que hizo dos grandes amigos que lo acompañan hasta hoy: Diego Muñoz y Gonzalo Valenzuela.

"Mi amistad con ellos perdura en el tiempo", aseguró sin dudar.

Contó que en esos años, cuando falleció el papá de Gonzalo Valenzuela, se dio cuenta de que el lazo era aún más profundo de lo que pensaba: "Voy a la casa de mi papá y él viene de un velorio. Era del papá de Gonzalo, porque eran amigos. De hecho, habían vivido juntos. Y yo no tenía idea", rememoró.