Benjamín Vicuña se sinceró sobre sus separaciones de Pampita y China Suárez

17 de Abril 2022

El actor chileno Benjamín Vicuña se sinceró sobre sus separaciones con la modelo argentina Carolina “Pampita” Ardohain y la actriz trasandina Eugenia “China” Suárez, en quiebres que tuvieron un gran impacto mediático sobre todas las figuras involucradas.

Durante su participación en la versión argentina del programa Podemos Hablar, el nacional fue consultado por el fin de sus mediáticas relaciones y el tránsito que ha vivido en los últimos años.

“Separarse es una cagada gigante, pero también hay que poner en perspectiva las cosas, obviamente hay un ideal, pero tampoco quiero bajar línea porque hay muchas historias”, señaló.

Vicuña afirmó que “yo también empatizo y entiendo al tipo que está re caliente y no quiere ver a su mujer, porque he visto casos realmente horrorosos, de gente que se me acerca y me cuenta algún caso de violencia, o sea que aprendí que hay muchas historias”.

“La verdad que las (separaciones) mías están infladísimas, tergiversadas y amplificadas por lo mediático, pero dentro de todo no dejan de ser separaciones desde el amor, desde dos personas que asumen un fracaso, aunque suena a mala palabra fracaso, pero me refiero a un final”, añadió.

Benjamín Vicuña añadió que “hay gente que me dice que tiene una perimetral, entonces cada uno está con su mambo y yo no le voy a decir a nadie cómo se hacen las cosas. A mí me pegó de esta manera, obviamente que el lugar común, así como la paz en el mundo, es tratar de llevarse bien con un ex, está claro. Yo viví una separación donde mis papás fueron muy radicales, ellos se separaron y yo no los vi juntos nunca más”.

“Esa imagen del papá que ni siquiera quería acercarse a su casa, o a la que fue su casa, te habla un poco de un resentimiento que como niño te das cuenta, que parece que se quieren matar. Creo que cada uno se tiene que ir acomodando, buscando una manera, porque al principio hay una cosa de tiempo, un dolor que necesitas también distancia, porque hay enojo y frustración”, manifestó.

Vicuña, que actualmente mantiene una relación con la también argentina Eli Sulichin, contó que mantiene un trato cordial tanto con Pampita como con su actual pareja, Roberto García Moritán.