Benjamín Vicuña viajó de urgencia a Santiago

Benjamín Vicuña "no la está pasando bien", aseguraron en Los Ángeles de la Mañana.

Por: Juan Pablo Ernst 16 de agosto 2022 · 10:59 hs

El complicado estado de salud de su padre motivó el imprevisto viaje a Chile del actor Benjamín Vicuña, quien el viernes pasado estrenó en Buenos Aires la obra teatral El método Grönholm.

El traslado en avión a Santiago del ex de Pampita y China Suárez sorprendió a todos al otro lado de la cordillera, sobre todo cuando el actor publicó en las historias de su Instagram una foto precisamente mientras cruzaba Los Andes.

INSTAGRAM.

Fue en el programa argentino Los Ángeles de la Mañana, del canal América, que dieron a conocer el viaje a Chile de Benjamín Vicuña. Allí, la panelista Yanina Latorre aseguró que el actor chileno "no la está pasando bien".

"Viajó de urgencia porque su papá no está bien. Estaba enfermo, ya que estaba con respirador. Pero ahora empeoró, ya está intubado", detalló Yanina Latorre.

De acuerdo con lo indicado por la panelista del programa, el papá de Benjamín, Juan Pablo Vicuña Parot, "estaba con una hemorragia intestinal muy fuerte y están tratando de controlarla".

Benjamín Vicuña y su papá

La misma Yanina recordó que la relación entre Benjamín Vicuña y su padre no siempre fue estrecha, pero la reconstruyó hace no mucho tiempo.

INSTAGRAM

"El padre se casó con otra mujer y por eso tuvo un mal vínculo con él. Pero hace poco empezaron a recomponer", detalló la panelista.

Sobre el tiempo que permanecerá Benjamín Vicuña en Chile, Yanina Latorre planteó que "él ya aclaró que no va a volver hasta que esto se solucione".

"Y no se sabe si va a estar el miércoles en el teatro o si la van a suspender momentáneamente", complementó, al referirse a la ausencia del actor en la obra recién estrenada.

También dejó entrever que además del problema de salud de su padre, hay otras cosas que también inquietarían a Benjamín Vicuña.

"A esto se le suma que las cosas en el elenco no estarían tan bien: no se juntan para comer, cada uno se encierra en su camarín, no hablan, no fluye", aseguró Yanina Latorre.