Benjamín Vicuña y la década sin su hija Blanquita: "La ausencia se transforma en presencia"

"Yo creo que voy a volver a apostar siempre por la vida y el amor", sostendrá Benjamín Vicuña. FOTO: Canal 13.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 25 de noviembre 2022 · 14:44 hs

"Ella es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte", afirma el actor chileno Benjamín Vicuña al hablar de Blanquita, su primogénita y quien falleció hace justo una década debido a una extraña infección producida por una bacteria que contrajo en la Riviera Maya, donde la familia estaba de vacaciones.

El ex de Pampita Ardohain estará este domingo de invitado en el programa Todo por Ti, que conduce Cecilia Bolocco en Canal 13, en el que también realizará un sentido homenaje a su madre, Isabel Luco y recordará la relación con su padre recientemente fallecido, Juan Pablo Vicuña.

Sin embargo, sin duda que los momentos más emotivos del espacio de conversación presentado por la ex Miss Universo se vivirán cuando Benjamín Vicuña hable de su hija Blanca, justo cuando se cumplió una década desde su deceso en la Clínica Las Condes.

"En estos 10 años ha sido un viaje, como familia, de amor, donde la ausencia se transforma en presencia", relatará sobre lo vivido en el tiempo transcurrido.

Vicuña detallará también que "aprendes a encariñarte con esa figura que te acompaña siempre, como un ángel, una sombra o una figura abstracta".

Y entonces explicará que "hoy definitivamente es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte, por las que me levanto a trabajar y no hay una cosa que no haga, o cuando siento una profunda emoción, que no se la dedique a ella".

Se transforma

El ex de China Suárez dará a conocer que a los pocos días de la tragedia contactó y se reunió con Cristián Warnken, quien en 2007 perdió a su hijo de tres años por asfixia en una piscina.

"Lo abracé y le dije 'Dime que esto se puede, que este dolor me va a dejar respirar en algún momento'. Y Cristián me miró y me dijo 'Se transforma. Pero se puede'. No me lo vendió como un ofertón, me lo dijo de manera súper responsable y fue un hilo de esperanza", contará el actor.

Benjamín Vicuña agregará que su natural optimismo y la vida familiar fue lo que lo salvó. "Tengo una cosa de aferrarme a la vida con toda la fuerza. Y me gusta estar en familia, es el gran refugio que tenemos", relatará.

"Tengo 43 años y hay gente que me dice que es mejor la soledad, pero no lo entiendo, no me gusta, no lo comparto como vida, como modelo, como filosofía. Es muy lindo acompañarse, ver la vida como un equipo. Yo creo que voy a volver a apostar siempre por la vida y el amor", sostendrá.