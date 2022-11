Berta Lasala y estado de salud de Claudia Conserva: "Está superando esta enfermedad"

Junto con ello, Berta Lasala se refirió a su propia lucha contra el cáncer años atrás, donde debió tratarse un cáncer de tiroides. CAPTURA

26 de noviembre 2022

Berta Lasala, actriz y ahora animadora de TV, tuvo palabras para el estado de salud de Claudia Conserva, quien se alejó de las pantallas para enfrentar un cáncer de mamas.

La recordada protagonista de Adrenalina fue entrevistada por Julio César Rodríguez en Pero Con Respeto de CHV, donde apuntó que la situación que enfrenta Conserva la encontró a poco de haber perdido a su mejor amigo por la misma enfermedad, pero dejó en claro que ambas situaciones son distintas.

"El de la Claudia es un caso con mucha esperanza porque tiene buenos tratamientos. Ella se va a mejorar de esto porque está haciendo todo lo correcto para hacerlo. En el caso de mi amigo, fue desahuciado, que es otra cosa", apuntó Berta Lasala.

Sobre Claudia Conserva, la también pareja de Daniel Alcaíno detalló que “yo veo una mujer que está luchando con una enfermedad y está dando resultados positivos, si eso quiere saber la gente. Lo único que puedo decir es que está bien la Claudia, va a estar todos los días mejor y ella está superando la enfermedad”.

Junto con ello, Berta Lasala se refirió a su propia lucha contra el cáncer años atrás, donde debió tratarse un cáncer de tiroides.

"Uno no entiende mucho porqué te da cáncer, pero yo siempre siento que había cosas que no me decía, que me guardaba, a lo mejor por eso me dio cáncer... la enfermedad siempre trae un hermoso aprendizaje, todo lo que ha pasado en mi vida es por algo", puntualizó.

Por su parte, en los últimos días se conoció que además Claudia Conserva enfrentó un cuadro de coronavirus y anemia, el que posteriormente dejó atrás.

"Con anemia, débil y sin defensas, peleando contra Godzilla (el cáncer), se sumó King Kong disfrazado de Covid", indicó en sus redes sociales.

Conserva agregó que "ya pasó, sentí miedo, pero no me detuvo, que nunca los inmovilice el miedo, es normal sentirlo, instintivo. Avancen con él".