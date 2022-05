Beto Cuevas explicó por qué no eligieron a participante pese a su talento en The Voice Chile

"Para mí eres una ganadora", le dijo Beto Cuevas a Florencia, pese a que no fue elegida para entrar en su equipo. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 26 de mayo 2022 · 09:48 hs

Una sonora desaprobación a los coaches de The Voice Chile manifestó el público presente en el estudio, luego de que ninguno de ellos eligiera a Florencia Rosati, quien se presentó en las denominadas audiciones a ciegas.

La intérprete, de 28 años, cautivó a a todos en el set con el tema “Never Enough”, de Loren Allred. E incluso en un momento Beto Cuevas admitió que cantaba bonito, pero ni los aplausos ni la calidad vocal de la joven hizo que alguno de los artistas girara su silla, por lo que resultó eliminada del programa de talentos de Chilevisión.

Luego de la presentación de la joven, y al percatarse que ni Yuri, Beto Cuevas, Cami o Gente de Zona se habían interesado en sumarla a su equipo, el público asistente se empoderó y comenzó a gritar: "¡Injusticia!, ¡injusticia!, ¡injusticia!".

Las razones

Fue entonces cuando Beto Cuevas tomó la palabra para intentar calmar al público de The Voice Chile y explicar lo que había ocurrido en los instantes previos.

"A veces las razones por las cuales no nos damos vuelta no tienen nada que ver con falta de talento, son otras cosas, estrategias como decimos. Hemos usado mucho esa palabra, ya nos estamos aburriendo de hecho, pero sí es cierto", aseveró el coach del estelar de Chilevisión, dirigiéndose más al público que a la misma concursante.

"Si tú, lo que sea que hagas en la vida, si crees realmente en algo, e insistes y te pones cabeza dura para conseguir tu objetivo, lo vas a conseguir tarde o temprano, eso que no te quepa la menor duda", dijo después, dirigiéndose directamente a Florencia Rosati.

"Cantas bonito, realmente", le manifestó a continuación. Pero también asumió que al no elegirla, no había mucho más que conversar: "Me encantaría darte un consejo, pero no", planteó.

Beto Cuevas cerró su intervención dándole ánimos a la intérprete. "Lo hiciste súper bien y te felicito, porque para mí eres una ganadora", aseveró.

Antes de dejar el escenario, Florencia Rosati se despidió de los coaches: "Muchas gracias por la oportunidad y qué honor que ustedes me estén mirando, así que muchas gracias".