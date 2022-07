Blanca Lewin puso en aprietos a Mauricio Pinilla con particular recuerdo

Blanca Lewin y Mauricio Pinilla contaron la anécdota entre risas en Buen Finde de TVN. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Gaspar Marull 24 de julio 2022 · 12:28 hs

La actriz Blanca Lewin desclasificó una anécdota que vivió con el ex jugador de fútbol y ahora conductor de TVN, Mauricio Pinilla.

La conocida actriz relató en su paso por el matinal Buen Finde durante este sábado, que durante una fiesta electrónica “este hombre trató de sacarme a bailar, pero yo estaba poniendo música”, dijo.

“Llegó y me preguntó si era DJ y yo le contesté que no sabía, que sólo ponía música", contó la intérprete, poniendo en aprietos al ex ídolo futbolístico. Para contextualizar, detalló que “era una fiesta como electrónica y yo estaba en el salón donde no había música electrónica”.

Lewin recordó que ese tiempo poco y nada sabía de este género musical y “que me pusieron, me instalaron, en un lugar que justo estaba delante del baño. Entonces este joven en realidad iba al baño”.

La versión de Mauricio Pinilla

Por su parte, Mauricio Pinilla, a su vez, contó su versión de la historia que reveló Blanca Lewin y confesó que se había acercado a la actriz en una actitud “bien de agujón” porque “estaba enamorado desde chiquitito de la Blanquita”, desatando risas en el estudio del programa de TVN.

Luego señaló que nunca se imaginó que se iba a encontrar en esa fiesta con la protagonista de teleseries como Lola, Matriarcas y La Torre de Mabel y películas como La Vida de los Peces y Bombal, entre muchas otras. “Fui como 246 veces al baño”, bromeó el futbolista entre risas.

A pesar del empeño de Pinilla, quien contó que “la saqué a bailar y me dijo que no”, Blanca Lewin se justificó diciendo “que no podía porque estaba trabajando”.

El ahora animador de TVN remató la anécdota con un “fui con toda la ilusión, pero no me pescó aunque me pegué los medios pasos prohibidos”.