Blanca Lewin recordó el insólito episodio que vivió cuando grababa Iorana en Isla de Pascua

Por: Juan Pablo Ernst 26 de octubre 2022 · 13:12 hs

Apenas 23 años tenía la actriz Blanca Lewin cuando, en 1998, formó parte del elenco de la teleserie de TVN Iorana, que se grabó en Isla de Pascua.

Y precisamente de un insólito episodio que vivió durante su estadía en Rapa Nui fue que se acordó la intérprete de Tiare Tepano Riroroko en esa teleserie, durante la conversación que mantuvo con Julio César Rodríguez en el late Síganme Los Buenos.

En cierto momento, el conductor del espacio le reveló a la actriz que su colega Álvaro Morales le contó que durante la grabación de Iorana fue algo así como secuestrado, por parte de unos pascuenses, que se lo llevaron y luego lo devolvieron.

Y fue ahí cuando Blanca Lewin relató que "a mí también me pasó eso en la isla".

Entonces le contó a Julio César que "me subieron a una moto, me llevaron a un roquerío. (Un pascuense) sacó un pescado con un arpón, me lo cocinó. Lo comí y después me dejó en el hotel".

"Yo era una niña muy joven e ingenua", recalcó Blanca Lewin.

Y aseveró que "de hecho, creo que fui la única que no me metí con un pascuense en esa teleserie. Me porté súper bien", aseguró entre risas.

"Cuando partió la teleserie yo estaba recién comenzando una relación acá (en Santiago), así que estaba full enamorada", justificó a continuación.

La actriz aprovechó la ocasión para recalcar que en aquella experiencia isleña "me porté regio. De hecho, todas las madres, las nuas en Isla de Pascua, me amaban, por lo mismo, porque me portaba estupendo. Allá se sabía todo, y no me metí con ningún hijo", recalcó.

Detalles del "secuestro"

Julio César Rodríguez le preguntó luego por más detalles de su breve "secuestro".

Entonces, Blanca contó que todo ocurrió cuando estaba en la casa de una mujer pascuense que "tenía como 523 hijos".

"Ella me dijo: '¡Oye ya! El no sé cuanto te va a llevar a hacer un no sé qué ¡Ya! ¡Súbete a la moto!'. Me subí y partimos", hizo memoria la actriz.

"Nos demoramos como 20 minutos. Había como una choza y al lado estaba el mar", relató.

También recordó que el pascuense que la pasó a buscar "no hablaba nada. Sacó un pescado con un arpón, lo echó en una olla, le picó unos cebollines que encontró por ahí, lo cocinó y lo comimos".

" La conversación no era su fuerte. Después me subió arriba de la moto y me fue a dejar ", terminó su relato sobre el insólito episodio que vivió en Isla de Pascua durante las grabaciones de Iorana.