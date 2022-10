Blanca Lewin se refirió a su separación con Daniel Matamala: "He aprendido a pedir ayuda"

Blanca Lewin afirmó que aún esta todo muy reciente respecto a su separación de Daniel Matamala. INSTAGRAM.

Blanca Lewin, actriz chilena 48 años, participó de un nuevo capítulo de La Divina Comida de Chilevisión junto al alcalde Gonzalo Durán y los actores Antonio Campos Di Girolamo y Liliana García, en el que se refirió, entre otras cosas, a la reciente separación con el periodista, Daniel Matamala.

La pareja decidió separarse a principios de este año y para la destacada actriz y locutora radial, las cosas aún están muy recientes para poder hablar de ello libremente.

"Si lo hiciera, me pondría a llorar y no quiero llorar", aclaró Blanca Lewin. Hay que recordar que las primeras informaciones del quiebre, señalaban que la relación venía sufriendo un desgaste, lo que derivó en el quiebre definitivo.

A pesar de eso, la actriz agradeció el apoyo de su círculo más íntimo y señaló que “antes me comía los momentos de tristeza o depresión sola y ahora he aprendido a pedir ayuda y darme cuenta de que estoy rodeada de gente que me quiere mucho. No vivimos solos en el mundo, encuentro yo”.

Fue la actriz Liliana García quien dio el chance para que su colega, Blanca Lewin, se refiriera a su situación sentimental al afirmar que se veía bastante bien, a lo que la actriz afirmó que “no, si no es que te veo tan bien…”.

En ese momento, Lewin afirmó que “a mí me parece que hablar de así, de una separación cuando ha pasado tan poco tiempo. O sea yo creo que es demasiado reciente para mirar con la distancia necesaria y para hablar eso. Porque si lo hiciera me pondría a llorar y no quiero llorar”.

Su ex pareja, Daniel Matamala, tuvo un momento en el que se refirió a su separación con la actriz y señaló en el programa de Julio César Rodríguez, Pero Con Respeto, que “te vas armando de a poco … estoy armando la vida que viene”.