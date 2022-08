Bob Odenkirk se despide de Saul Goodman y Better Call Saul: "Gracias"

Bob Odenkirk publicó el video de despedida de Better Call Saul en su cuenta de Twitter. AMC.

Por: Rodrigo León 16 de agosto 2022 · 15:50 hs

El actor Bob Odenkirk se valió de sus redes sociales para despedirse oficialmente de su personaje, Saul Goodman, y de la serie Better Call Saul.

La precuela de Breaking Bad estrenó este lunes su último capítulo, finalizando así seis temporadas y 64 episodios en siete años.

Por lo mismo, el intérprete quiso regalarle a los fanáticos de la ficción un sentido video a través de su cuenta de Twitter, donde indicó en primera instancia que “todos me han estado preguntando de cómo me siento al decirle adiós a Saul Goodman y Better Call Saul".

Aún así, dejó en claro que "no soy nada bueno respondiendo esa pregunta porque, honestamente, es difícil para mí ver esa experiencia, incluso al personaje, de manera tan cercana”.

“Hay demasiados sentimientos, y encajan de manera tan perfecta y hermosa. Para mí, es un misterio como todo esto sucedió”, agregó Odenkirk.

El protagonista de Better Call Saul agradeció por “darnos la oportunidad, porque venimos de, quizá, la serie favorita de un gran número de personas. Y pudimos ser odiados por sólo tratar de hacer el show. Pero nos dieron la oportunidad y ojalá lo hayamos logrado”.

Por último, Bob Odenkirk destacó que se retrató a un personaje “único” y que la serie habló de “cosas bastante profundas y humanas, lo que sucede dentro de cada persona”. Por último, no quiso irse sin antes decir “gracias”.

¿Dónde ver la última y sexta temporada de Better Call Saul?

Para quienes no quieran perderse la sexta y última temporada de Better Call Saul, la cual fue estrenada en dos partes, es posible encontrarla de manera íntegra en Netflix.

En dicha plataforma de streaming podrás encontrar los 64 episodios de la ficción protagonizada por Bob Odenkirk.