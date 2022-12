Bombo Fica desmiente haber cobrado $100 millones para ser parte del Festival de Olmué

A principios de noviembre, Bombo Fica descartó volver a la Quinta Vergara, reclamando que “no hay recursos para el artista chileno, solo hay recursos para traer artistas de afuera”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 02 de diciembre 2022 · 20:55 hs

Bombo Fica estuvo en los últimos días en el centro de la controversia, luego que se diera a conocer que habría cobrado $100 millones para ser parte de la parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2023.

Y es que luego que no alcanzará un acuerdo para sumarse al Festival de Viña del Mar, el humorista había sido contactado por la organización de Olmué por dicho monto, aseguró en su momento La Hora.

Ante esto, Bombo Fica fue contactado por radio Biobío, donde descartó de plano estas informaciones. "Yo no sé de dónde sacaron esa cifra, ¿cómo me van a pagar 100 millones? Mentira”, argumentó.

Junto con ello, dejó en claro que todavía no está confirmada su participación en el certamen, indicando que se mantienen las negociaciones con TVN.

“Hablan de montos que no sé de dónde sacaron para el Festival de Olmué. En Viña sí se podría hablar de ello, porque ahí hay mucho más, le van a dar 800 millones a Karol G, ahí hay plata”, sostuvo el comediante.

En esta línea, Bombo Fica reiteró que “a mí no me van a pagar 100 millones de pesos, eso no es verdad”.

Consultado sobre la tarifa que esta negociando con la organización del Festival de Olmué, el humorista expresó que está pidiendo "lo mismo que me pagaron en 2017 con un bonus track de ver algunos beneficios para promocionar algunos shows, pero eso lo tienen que ver ellos”.

Esto, ya que al presentarse en un certamen televisado, “pierde” la rutina y no puede volver a mostrarla en otros festivales o shows.

“Yo pierdo mi rutina, y al perderla dejo de generar mis ingresos por un año, cuando podría sacarle provecho a mi rutina un año más”, argumentó.

A principios de noviembre, Bombo Fica descartó volver a la Quinta Vergara, reclamando que “no hay recursos para el artista chileno, solo hay recursos para traer artistas de afuera”.