Bombo Fica y dichos de Cristian de la Fuente: "Es un mito pensar que los pobres son pobres porque son flojos"

"No, son pobres porque no están dadas las oportunidades para que algunos lleguen y logren los objetivos que quieren en sus vidas”, sentenció el comediante.

Compartir











Por: Cristián Meza 30 de junio 2022 · 18:35 hs

Bombo Fica salió al paso de los polémicos dichos realizados por Cristian de la Fuente, quien aseguró que no tiene privilegios y planteó que las personas que no consiguen surgir es porque “no tienen huevos”.

Esto, luego que el actor visitara el set de Sin Filtros, donde indicó que quienes no pueden dejar atrás su precaria situación de vida es porque “no tienen los huevos para trabajar”.

Y es que De la Fuente, quien estudió en su adolescencia en The Grange School -uno de los colegios más exclusivos del país-, descartó que fuera una persona privilegiada.

"El problema es que hay gente que no tiene las cosas que quiere, pero quiere que se las regalen. No tienen los huevos para trabajar y conseguir las cosas por sí mismo", sostuvo el actor, agregando que "la gente me dice 'tú, desde tu lugar de privilegios". Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa".

Frente a estas palabras, Bombo Fica sostuvo en Zona de Estrellas que “escuché en una entrevista a un personaje de televisión que dijo que en este país había pobres que eran pobres porque eran flojos”.

Ante esto, el comediante recordó su niñez, señalando que “con mi padre y mi madre fuimos siempre pobres, y el único legado que nos dejaron fue la educación”.

“Yo tuve la suerte de poder desarrollarme en el ámbito artístico y pude saltar barreras que ellos no pudieron, y no porque no quisieran o no se levantaran temprano, sino porque no habían oportunidades”, argumentó.

Bombo Fica recalcó que “es un mito pensar que en este país los pobres son pobres porque son flojos. No, son pobres porque no están dadas las oportunidades para que algunos lleguen y logren los objetivos que quieren en sus vidas”.