Bravo desclasifica por qué la Selección dejó de jugar en el Monumental

01 de Mayo 2022

El destacado arquero chileno y capitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo, desclasificó por qué el combinado nacional dejó de jugar en el Estadio Monumental de Colo Colo.

Según indicó, a los seleccionados nacionales no les gustaba jugar en el recinto deportivo porque tiene graves problemas de infraestrcutura.

En conversación TNT Sports, el capitán de la Roja contó que un día “llegamos al camarín y de seis duchas funcionaba solo una”.

“Había un camarín que estaba oscuro, no tenía luz, o la cancha a la hora del partido no estaba en condiciones”, relató Claudio Bravo a modo de denuncia.

La Roja prefiere jugar en San Carlos

Durante la entrevista, el meta chileno explicó que a la Selección le gustaba mucho más jugar en San Carlos de Apoquindo, el estadio de la Universidad Católica.

Según explicó, porque “nosotros queríamos más estacionamientos para nuestras familias, pero era mentira. Si quieres clasificar a un Mundial, estas cosas no pueden pasar”.

Junto con hablar de la condiciones de los estadios, Claudio Bravo abordó el futuro del técnico Manuel Pellegrini, quien recientemente ganó un torneo con el Betis.

De acuerdo a Claudio Bravo, para que Pellegrini llegue a la Selección “tienen que pasar muchas cosas y mejorar otras”.

“Hacer una planificación completa, y no solo a nivel de Selección, sino que también a nivel de clubes. Él podría ser el encargado de esa reformulación, pero no me lo imagino trabajando allí, porque sería una pelea constante, disgustos diarios. Lamentablemente en Chile no funcionan las cosas como acá”, profundizó.

Por último, Claudio Bravo evidenció que ha conversado esto personalmente con el ingeniero, por ende, “sé que él siente una gran admiración por la Selección”.

“Sería un broche de oro para su carrera el llevar a Chile a una copa del mundo”, concluyó el arquero Claudio Bravo.