Britney Spears publica mensaje a sus hijos tras incendiarias declaraciones en entrevista

02 de septiembre 2022 · 11:57 hs

Britney Jean Spears, cantante estadounidense, nuevamente utilizó su cuenta de Instagram para publicar un potente mensaje, el que esta vez iba dirigido a sus hijos, Jayden y Preston, fruto de la relación que tuvo con el ahora ex bailarín, Kevin Federline.

El texto hace alusión al adelanto de una entrevista que concedieron los adolescentes y que será emitida este viernes por la cadena ITV.

En ella, confirmaron que la relación con la intérprete de “Baby One More Time” está completamente rota, pero aclararon que “no hay odio” y que tomará “mucho tiempo y esfuerzo” poder reconciliarse.

Jayden Federline Spears aseguró que Britney Spears habría tenido problemas para “darnos atención y mostrarnos amor por igual”.

“No creo que haya demostrado lo suficiente a Preston, y me siento muy mal por ello. Los dos pasamos por tanta presión en el pasado, que hoy, este hogar (el de Federline) es nuestro lugar seguro para procesar el trauma emocional que hemos estado curando”, agregó el adolescente.

Además, recordó que “si yo me quejaba de algo, ella iba en contra de Preston. Me siento muy culpable, es por eso que estoy aquí para él”.

A pesar de sus declaraciones, mantiene la esperanza de recomponer lazos con Britney Spears. “Creo al 100% que nuestra relación se puede arreglar. Solo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Espero que mejore mentalmente. Y, cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, reconoció.

“Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos así y hablar de nuevo”, le dijo frente a la cámara.

El mensaje de Britney Spears a sus hijos

Britney Spears, una vez que conoció el adelanto de la entrevista de sus hijos que se emitirá este viernes, utilizó su cuenta de Instagram para referirse a ello.

La también bailarina aseguró que “hice lo mejor que pude para ser la mejor persona que puedo ser” y que “finalmente, a los 40 años, estoy sin las restricciones de lo que me hizo mi familia”.

“Le digo a mi hijo Jayden que te mando todo el amor del mundo todos los días por el resto de mi vida. El amor por mis hijos no tiene límites, y me entristece hasta las lágrimas escuchar que no cumplí con sus expectativas de una madre”, afirmó.

Pero no se detuvo ahí. Britney Spears también quiso recordarle a su hijo Jayden que “por qué nuestra familia me hizo eso, o por qué siquiera se lo hizo a alguien”.

“Entiendo completamente su necesidad de vivir con su padre mientras yo tuve que hacer el papel perfecto por 15 años, por absolutamente nada”, indicó la cantante norteamericana, agregando que “todo lo hice por ustedes”.