Camila Andrade se prepara para la segunda temporada de Aquí Se Baila: "Respeto mucho esta disciplina"

Bastián Retamal será la pareja de baile de Camila Andrade en Aquí Se Baila. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 26 de Marzo 2022 · 15:47 hs

A solo semanas de que debute la segunda temporada, Canal 13 confirmó que Camila Andrade será una de las participantes de Aquí Se Baila.

La ex panelista de Intrusos, además de los diversos roles que ha desempeñado en televisión, también escondía una afición por la danza.

“Soy aficionada al baile, me gusta la danza, respeto mucho esta disciplina”, reveló Andrade, agregando que fue “en los programas juveniles donde me fui dando cuenta que el baile me gustaba mucho y que quizás tenía algunas aptitudes que podía desarrollar en el tiempo”.

Por lo mismo, cuando le ofrecieron ser parte de Aquí Se Baila, Camila Andrade no lo pensó dos veces.

“Yo soy muy energética, creo que las cosas pasan en los momentos perfectos. Antes me ofrecieron entrar en el programa de 2016 (Bailando) y después este año para la primera temporada, y no lo pudimos concretar. Yo creo que todos los planetas se alinearon para que yo ingresara en este momento”, dijo.

Andrade reconoció que actualmente está viendo la primera temporada, que esta semana que viene inicia sus semifinales. Gracias a ello se dio cuenta del nivel de exigencia que tiene el estelar. “Encuentro que en este programa se buscó que fueran personas que bailaban, entonces el nivel de los participantes es increíble”, afirmó.

“Privilegia mucho más la danza y la técnica, y por eso el nivel de exigencia es alto. Yo sé que es un súper desafío pero también sé que el jurado va a entender que estamos recién ingresando”, añadió.

Su pareja de baile en el programa será Bastián Retamal, a quien define como un excelente bailarín y un súper profesional. “A los ensayos, que son de dos horas, les agrego una más siempre. Termino mojadísima como un estropajo porque hacemos mucho cardio, un trabajo muy aeróbico de montar todo un bloque”, comentó.

Y pese a que actualmente Bastián es pareja de baile de Betsy Camino en la primera temporada de Aquí se Baila, Camila Andrade asegura que eso no ha sido un problema a la hora de ensayar. “Ha estado al 100% con mis ensayos. El hombre va a tener que dividir su corazón y su cuerpo mientras tanto entre las dos”, bromeó.