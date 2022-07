Camila Recabarren reaccionó a la funa y admitió que ama "la hierba y los hongos"

"No me importa ni consumo televisión ni farándula", aseguró Camila. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 26 de julio 2022 · 18:34 hs

Renegando de la farándula y culpando a la mujer a la que no le pagó el arriendo de llegar con personas armadas al lugar, Camila Recabarren volvió a las redes sociales para entregar su versión de lo ocurrido en Estados Unidos.

Tras la funa en su contra por parte de Daniela López, la modelo Camila Recabarren decidió "hacer respetar mis apellidos Recabarren Adaros", y procedió a compartir un extenso posteo en su cuenta de Instagram, donde habló de la experiencia que está viviendo en el país norteamericano, de su crecimiento personal y espiritual, y también de la acusación en su contra.

Camila partió contando que "estoy muy feliz de volver a redes para poder compartir feliz parte de mi andar lleno de aventuras junto a mi leoncita".

"Agradeceré infinitamente a todos quienes me envían amor, paz y tranquilidad en todo momento", añadió la ex Miss Chile.

Conexión

Respecto de su estadía, la exchica reality contó que "llevamos 5 meses en Estados Unidos, pasándolas entre kiko y kako, pero aperrando con todo, teniendo siempre la oportunidad de volver".

Fue en ese instante en que Camila hizo alusión a algo que dijo en su denuncia Daniela López, en el sentido de que Recabarren se drogaba incluso frente a su hija.

"En este viaje con conciencia he trabajado el amor, el positivismo, optimismo, paciencia, rabia y enojo. Por eso amo la hierba y los hongos, máxima conexión con mi interior, entregándome claridad y dándome hermosos viajecitos", posteó la modelo.

Funa

Más adelante, Camila sed refirió a la una que sufrió por parte de Daniela López, aunque en ningún momento negó que se hubiera ido sin pagar, pero í recalcando que fue objeto de una actitud violenta.

"El daño por una discusión tan grande como la que ocasionó esta mujer frente a mi hija, llevando personas armadas al departamento. Fue caótico, pero estamos acá, acompañándola llenita de amor", escribió Recabarren.

Luego aseguro: "Familia, está todo bien, yo no entro en el juego de nadie a estas alturas, ni de gente que le molesta verme realizada y calmada a pesar de todo"

"No me importa ni consumo televisión ni farándula. Fue mi trabajo y generé lucas en su momento que ya se fueron. Hoy no me muevo por lucas", posteó Camila a continuación.

"He crecido como mujer, como madre y como ser humano", cerró su posteo.

Lea el posteo completo de Camila acá abajo.