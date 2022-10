Camila Recabarren sobre la "funa" que recibió en Estados Unidos: "Ella tenía algo con mi hija"

A pesar de todo, Camila Recabarren le deseó a la artesana "que le vaya bien en la vida". INSTAGRAM.

Compartir











Por: Esteban López Á 01 de octubre 2022 · 13:09 hs

Camila Recabarren, modelo y ex Miss Chile, se refirió a la “funa” que recibió por parte de Daniela López, una joven chilena con residencia en Estados Unidos y aseguró que todo lo mencionado por la artesana que le arrendó un departamento, fue mentira.

“Todo es mentira. Mi familia y yo sabemos cómo fueron las cosas, y no voy a caer en esto de responderle públicamente nada. Soy una persona con valores, vengo de una familia honesta y trabajadora. Soy deportista, ¡jamás sería drogadicta!”, señaló Camila Recabarren a la revista Sarah.

La oriunda de La Serena, explicó que “cuando llegué a California fui al Consulado, le pregunté al cónsul si tenía algún dato de un lugar barato como para poder arrendar, y así llegué a ella. Es una artesana súper seca. Estoy agradecida de su buena onda”.

Sin embargo, la ex participante de Amor a Prueba y ¿Volverías con tu Ex?, afirmó que “al final, la verdad no sé qué le pasó. No entiendo cómo actuó. Estuve en ese departamento dos meses y todo bien”. La modelo detalló que Daniela López se encontraba pasando por un mal momento cuando realizó la “funa”, a la que ella prefirió no responder.

Camila Recabarren cree que López tenía algo en contra de su hija

Sobre la tensa situación que vivió la delegada de Chile en el Miss Mundo de 2012 y que compartió Daniela López en las redes sociales, Camila Recabarren aseguró que la mujer tenía algo en contra de su hija Isabella.

“Ella tenía algo con mi hija. Siempre me estaba diciendo ”la Isabella ensució esto", “la Isabella hizo esto otro", pero fuimos súper respetuosas, la verdad", agregando también que “ella encerró a mi hija. La Isabella lloró mucho, lo pasé súper mal. No nos dejaba salir del departamento. Tuvieron que venir otros chilenos a rescatarnos”.

Finalmente, la ex chica reality de 31 años, aclaró que “no sé por qué dijo todo eso, pero no me puedo hacer cargo de lo que haya dicho o no. Ojalá esté bien, que le vaya bien en la vida". Hay que recordar que la chilena volvió a nuestro país, dando por cerrada su etapa en Estados Unidos.