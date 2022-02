Camilo Huerta aseguró que le pedirá matrimonio a Marité Matus si gana El Discípulo del Chef

Marité Matus y Camilo Huerta mantienen una relación de hace varios meses.

Por: Rodrigo León 08 de Febrero 2022 · 16:12 hs

En una reciente emisión de El Discípulo del Chef, Camilo Huerta, quien integra el equipo verde de Ennio Carota, aseguró que le pedirá matrimonio a Marité Matus si llega a ganar la competencia culinaria.

Ocurrió en medio de la competencia por la inmunidad, cuando Karen Bejarano le dijo a su compañero que le había llegado una carta musical. "¿El anillo pa' cuando?", entonó, haciendo alusión a la popular canción de Jennifer López.

Si bien Huerta no quiso enganchar de entrada, volvió a tocar el tema cuando Carota le preguntó por qué Bejarano lo molestaba con esa canción. “Porque dice que me voy a casar”, le respondió su pupilo.

“¿Y te vas a casar?”, le insistió el chef, a lo que Camilo Huerta le aseguró que “si gano El Discípulo, chef si usted me hace ganador y me orienta bien, me caso”.

Ya son varias las oportunidades que al ex Yingo lo han molestado en el programa de cocina sobre esta situación. De hecho, la misma Pamela Díaz aseguró que si ganaba Camilo Huerta, le comparía un anillo a Marité Matus.

El romance entre la ex pareja de Arturo Vidal y el personal trainer comenzó hace unos meses y aunque se rumoreó, finalmente fueron ambos los que lo confirmaron en redes sociales.