Camilo Huerta recordó la "Operación Yingo": "Fui tratado como un delincuente"

Por: Sebastían Dote 03 de Abril 2022 · 20:00 hs

Camilo Huerta recordó los complicados momentos que vivió durante el año 2011, cuando fue parte de la llamada “Operación Yingo”, investigación que involucró a integrantes del desaparecido programa juvenil de Chilevisión en una presunta red de microtráfico.

Durante su participación en el programa La Divina Comida, el personal trainer contó que todo ocurrio en una época del programa en que “me iba muy bien” y que tras eso cayó en “una Operación Yingo, que me involucraron en una especie de microtráfico de marihuana”.

“Yo iba saliendo del canal un día, me subo a mi auto y me voy dirigiendo a mi casa, y veo que me están siguiendo unos autos, un auto con una cámara atrás. Me paro en una bomba de bencina que estaba ahí, y entran 5 u 8 tipos, me bajan del auto, diciendo que son de Carabineros de Chile”, relató.

Huerta añadió que posteriormente los policías lo llevaron a su casa. “¿Qué están buscando?’, les digo yo, ‘¿qué quieren?’ Imagínate un operativo de 20 policías, haciéndome preguntas imbéciles, cachai. Preguntándome con las minas con quien salía”, contó.

“Me llevaron a una comisaría y me tuvieron un día detenido, pero también me fui con un arresto domiciliario para la casa porque yo era un peligro para la sociedad, sin tener antecedentes y sin encontrarme con nada”, afirmó el otrora integrante del espacio juvenil.

Sobre su relación con las drogas, Camilo Huerta reveló que “mi primer pito me lo fumé recién a los 24, 25 años, de mono, porque me dijeron pruébalo”.

“Fui absuelto, yo nunca vendí, nunca trafiqué, no planté, tampoco portaba marihuana, no hacía nada. Fui tratado como un delincuente, cuando no lo fui”, señaló.

La llamada “Operación Yingo” también involucró a Félix Soumastre y a Francisco Barrena, quienes fueron formalizados por su supuesta participación en el microtráfico. En aquel entonces, el tribunal decidió dejarlos con arresto domiciliario