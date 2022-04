Camilo Huerta y su relación con Marité Matus: "Me encantaría hacer vida con ella"

La pareja confirmó su romance hace algunos meses. INSTAGRAM

Por: Sebastían Dote 03 de Abril 2022 · 14:26 hs

El ex integrante de Yingo, Camilo Huerta, entregó detalles de su relación con Marité Matus, la ex esposa del futbolista Arturo Vidal, en un vínculo que se confirmó hace algunos meses a través de las redes sociales.

Durante su participación en el programa La Divina Comida de CHV, en donde compartió con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro; con la animadora Karen Bejarano; y con el periodista Simón Oliveros; el personal trainer contó cómo conoció a la ex pareja del mediocampista de Inter de Milán.

“Le coqueteé por Instagram, por Mensaje Directo. Ella vivía en Barcelona. La vi un día comiéndose unos churros muy ricos y le escribí por los churros. De ahí empezamos a conversar y después la conocí. Es una mujer muy sencilla, me encantó aún más”, señaló.

Consultado sobre la complejidad de salir con la ex de una figura reconocida, Huerta respondió que “para nada. Para mi no es tema, somos gente adulta y no tengo porqué reclamarle algo a ella”.

“Yo creo que no hay que hacerse problemas, si somos gente adulta. Ella tiene su vida y no tengo por qué reclamarle algo a ella. Ella tiene sus hijos, los quiero también”, comentó.

Huerta también contó que aún no conoce a Arturo Vidal. "Nunca he hablado con él. Quizás algún día podríamos tener una conversación, no tengo ningún drama. No tengo nada que decir".

“Para mí es un ídolo, veo todos los partidos de la selección, grito por Arturo, así que no tengo nada que decir. Yo creo que soy bastante evolucionado en ese sentido”, complementó.

Por su proyección con Matus, el también ex participante de El discípulo del Chef, afirmó que “yo estuve 3 años soltero, sí, la pasé bien, coqueteé con todo, pero hoy estoy feliz con ella y me encantaría hacer vida con ella. No tenemos planes de matrimonio pero si de estar juntos por mucho más”.