"Caminaba con un escote...": la sugerente anécdota de Adriana Barrientos con Antonio Vodanovic

"Para mí sería un sueño", dijo Adriana Barrientos sobre la posibilidad de un romance con Antonio Vodanovic.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 21 de julio 2022 · 13:21 hs

Nadie duda que Adriana Barrientos se maneja bien en el lenguaje televisivo. Y sus opiniones casi nunca pasan inadvertidas, todo lo contrario.

Por eso creó tanta expectación cuando decidió contar una anécdota que le ocurrió con el histórico animador del Festival de Viña el Mar, Antonio Vodanovic.

En el capítulo del miércoles de Zona de Estrellas los panelistas se encontraban conversando sobre los "sugar daddys", es decir, aquellos hombres mayores que buscan romances con mujeres más jóvenes.

El tema era entretenido y daba para conversar un buen rato, pero todo adquirió otra dimensión cuando la influencer decidió tomar la palabra para contarle al resto lo que le ocurrió con el conocido animador.

"Me acerco y..."

"Yo caminaba por las calles de Isidora Goyenechea con un escote como el que figura ahí en pantalla, el mismo escote", comenzó su relato Adriana Barrientos ante la expectación de sus compañeros de panel en el programa que transmite Zona Latina.

Aunque no indicó desde dónde fue que se le apareció, relató que "de repente me dice el garzón: 'Señorita, alguien quiere conversar con usted'".

Como Adriana está acostumbrada a que la reconozcan y la saluden en la calle, pensó que era algo por el estilo, pero estaba equivocada.

Así, tras escuchar al garzón, dijo que "yo me doy vuelta, me acerco y me dicen 'hola, soy Antonio Vodanovic'".

Suspenso

Como es natural, todos en el estudio y en sus casas esperaban que la modelo continuara con su relato para saber qué había ocurrido entre ella y el ex animador del Festival de Viña del Mar.

No obstante, Adriana, con su manejo televisivo, le instaló puntos suspensivos al tema y lo dejó en el aire.

"El resto se lo cuento mañana, mueran de viejos y no de sapos", les dijo a quienes le insistían en que contara más ahí mismo.

Pero guardó una frase para el bronce antes de dar por cerrado el tema: "Lo encuentro estupendo, me encanta. Para mí sería un sueño", dijo sobre Antonio Vodanovic.