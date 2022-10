Canal 13 anunció la fecha de estreno de Juego Textual, la nueva versión de Acoso Textual

Juego Textual se tomará el bloque prime de los días lunes, después de Tele13 Central. CANAL 13.

Compartir











Por: Rodrigo León 03 de octubre 2022 · 11:48 hs

Canal 13 anunció la mañana de este lunes la fecha de estreno de Juego Textual, la nueva versión del ya conocido Acoso Textual.

Bajo la conducción de Sergio Lagos y la participación de ocho destacadas panelistas, el espacio de conversación debutará el próximo lunes 10 de octubre en horario prime, después de Tele13 Central.

Katty Kowaleczko, Tita Ureta, Chiqui Aguayo, María Jimena Pereyra, Rayén Araya, Yazmín Vásquez, Josefina Velasco y Begoña Basauri formarán del panel de este programa que en cada edición buscará llevar a invitado o invitada, a través de preguntas en tono lúdico y en un ambiente distendido, a una “conversación al límite”.

Sergio Lagos, quien también encabezó las otras dos temporadas que tuvo el programa, explicó que Juego Textual “tiene elementos de los formatos que hicimos en 2004 y 2010, pero se reconstruye, hay un cambio de identidad en el concepto del juego, que le da otro espacio de imaginación”.

“Aquí no vamos a acosar, sino que vamos a jugar. Ese matiz es bien relevante. Vamos a llevar una conversación a lugares interesantes, pero la clave es llegar a la pantalla del 13 para encontrarse con un espacio diverso, fresco, nuevo, con un set fantástico, panelistas extraordinarias y un invitado que esperamos que entre en esta invitación tan lúdica”, agregó.

La misión de Juego Textual

Acerca de lo que se verá en Canal 13 desde el próximo lunes en el bloque prime, Sergio Lagos comentó que “va a ser una conversación al límite porque cada entrevistado tiene espacios únicos o diferentes en los que vamos a querer profundizar o ahondar".

En ese sentido, Sergio Lagos aclaró que la misión de Juego Textual no solo buscará “rescatar la historia no conocida o la anécdota no contada", sino que cada invitado “va a tener un recorrido que iremos construyendo en su minuto”.

“Así, ese límite lo iremos armando en la medida de cada entrevistado, que nos va a ir dando puertas para saber dónde llegar y lograr que sea una conversación fresca e interesante donde el público se sienta conectado y nos permita acompañarlos”, cerró.