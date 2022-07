Canal 13 apuesta por una mujer para comentar la Copa América Femenina

Magdalena López lleva diez años en el periodismo deportivo. CANAL 13.

Compartir











Por: Rodrigo León 06 de julio 2022 · 15:04 hs

Canal 13 será el encargado de llevar a la pantalla los partidos de la Copa América Femenina 2022 que se desarrollará a partir de este viernes, con el partido inaugural entre Bolivia y Ecuador.

Para este evento deportivo, la estación incorporó al equipo integrado por Ignacio Valenzuela y Juan Cristóbal Guarello a Magdalena López, periodista deportiva que será la encargada de comentar los encuentros de La Roja femenina, encabezadas por Christiane Endler.

La comunicadora es oriunda de Calama y comenzó su carrera en Radio Valparaíso. Lleva diez años dedicada al periodismo deportivo tanto en radio como en la web. En 2018 fue el debut de López en televisión, cuando comentó uno de los partidos del torneo femenino.

“Comentar fútbol en televisión lo encontré un poco más sencillo que en la radio, porque tienes mucho apoyo, te están hablando siempre, diciéndote lo que te pueden preguntar. En cambio, en radio hay que rellenar mucho porque no tienes el apoyo visual”, aseveró la nueva incorporación de Canal 13 para la Copa América Femenina.

Sobre la oferta que le hizo el canal privado, Magdalena López aseguró que “me llegó en un momento muy complejo, cuando recientemente había fallecido mi tata y tuve que ir a Calama, pero me tuvieron mucha paciencia en el equipo".

“De todas formas me pone un poquito nerviosa este desafío, porque yo normalmente lo que hago es cancha, pero yo quería mucho esto y he luchado mucho por lograrlo”, agregó.

Con respecto a la posibilidad de trabajar directamente con Valenzuela y Guarello, la periodista reconoció que “estar de igual a igual con estos dos hombres que tienen tanta experiencia es un desafío que no me da miedo, pero sí me da un cosquilleo en la guata… Llevo 10 años en esto y sigo sintiendo las mismas ganas del primer día”.