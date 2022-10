Canal 13 confirmó el término de la relación laboral con Mirna Schindler

Desde Canal 13 le agradecieron a Mirna "el tiempo en el que trabajamos en conjunto". INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 30 de septiembre 2022 · 15:23 hs

A través de un comunicado de dos párrafos y un total de 64 palabras, Canal 13 dio a conocer hoy el fin de la relación laboral con la periodista Mirna Schindler, quien de esta manera dejó de ser oficialmente la conductora de Tu Día.

La estación televisiva agradeció el trabajo de la profesional, quien junto a Ángeles Araya estuvo a cargo del matinal del canal propiedad de Andrónico Luksic.

"Canal 13 informa que, luego de un año en la conducción del programa de actualidad de las mañanas, 'Tu Día', se puso fin a la relación laboral entre la estación televisiva y la periodista Mirna Schindler", se lee en el primer párrafo del texto.

A continuación, manifiesta que "le agradecemos a Mirna el tiempo en el que trabajamos en conjunto, el profesionalismo desplegado y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos laborales".

¿Llegan Vargas y Reppening?

Aunque el breve comunicado difundido por la gerencia de Comunicaciones del canal ubicado en Inés Matte Urrejola no entrega más antecedentes, para los entendidos no sería más que una nueva comprobación de que los ex rostros de Mega, Priscila Vargas y José Luis Repenning, están llamados a asumir la conducción del matinal de Canal 13.

Aquello, luego que desde fuentes de la estación indicaran que Ángeles Araya tendría en vista otro proyecto al interior del mismo canal.

La información, además, viene a reforzar lo dicho por Andrés Caniulef en Me Late Prime: "Este martes se grabó la promo. Estamos en condiciones de confirmar que Priscilla Vargas y José Luis Repenning serán los nuevos animadores del matinal del 13", aseguró el periodista en el programa de TV+.

Por su parte, el conductor del espacio, Daniel Fuenzalida, indicó que "en Canal 13 se lo querían tomar más procesado. Hacer una promo, ir en noviembre con esto. Pero todo empezó a la carrera, por la llegada de Karen (Doggenweiler) a Mega".

Según aseguró, "ese fue el principal motivo por el que todo se empezó a mover más rápido en el 13, y que los llevó a anunciar a la dupla en el matinal".

Además, incluso aseguró que sabe que el nuevo nombre del programa será Tu Día, Juntos Comienza Mejor.