Canal 13 reacciona a decisión de Santiago 2023 de ceder los derechos de transmisión a TVN

Por: Juan Pablo Ernst 20 de septiembre 2022 · 16:26 hs

Molestia causó en Canal 13 la decisión de la Corporación de Santiago 2023 de entregarle los derechos exclusivos de transmisión de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos a TVN, sin realizar antes una licitación entre las diversas estaciones televisivas del país.

A través de una carta de cuatro páginas a la que tuvo acceso EL DÍNAMO, y que también fue enviada a la Fiscalía Nacional Económica y a la Contraloría, el canal propiedad de Andrónico Luksic no solamente cuestionó la determinación arbitraria que se tomó, sino que aseguró estar dispuesto a superar la oferta que hizo el canal público para quedarse con los derechos de transmisión.

Mediante el texto, que fue firmado por Cristián Núñez Pacheco, Director de Nuevos Negocios y Tecnología en Canal 13 S.A., la estación televisiva buscó entregar consideraciones a fin de que se "pueda reconsiderar la decisión de entregar exclusivamente a un canal de televisión abierta los derechos televisivos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023".

El ejecutivo planteó en primera instancia su extrañeza porque no se realizó un proceso de licitación en el tema, cuando en marzo de este año se les indicó que habrían reuniones con representantes de todos los canales y, "a pesar de que insistimos en reiteradas oportunidades en avanzar conforme a lo informado, dichas reuniones nunca se concretaron".

Cuestionó también las supuestas "ventajas operativas" de TVN para llegar a todo el territorio nacional, según la idea manifiesta de "democratizar" el deporte. Incluso, dijo que la señal de Canal 13 no sólo tiene la misma cobertura a nivel nacional, sino que está presente en lugares donde no llega el canal público, como son San Pedro de Atacama, Pisco Elqui y Chanco.

En la carta se detallan las diversas herramientas y plataformas con la que cuenta Canal 13 para hacer frente a la tarea de "volcarse en la transmisión de un evento de tanta relevancia pública como lo son los Juego Panamericanos".

Un párrafo aparte se le entregó a detallar la experiencia de Canal 13 en la cobertura de este tipo de eventos masivos, entre los que mencionó Mundiales de Fútbol, Copas América, Clasificatorias, Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos, entre los más relevantes.

"Dado lo anterior, no existen argumentos objetivos que justifiquen haber asignado los derechos televisivos exclusivamente a TVN", afirmó en el texto el Director de Nuevos Negocios y Tecnología de Canal 13.

De igual manera, recalcó que "si se buscaba democratizar el deporte, la Corporación perfectamente pudo haber otorgado los derechos de transmisión a todos los canales potencialmente interesados y de manera igualitaria".

En el texto, Cristián Núñez menciona que el "asignar de manera directa y arbitraria este 'insumo esencial' a un canal sobre otro (...) puede reñir con la normativa de libre competencia".

"No cabe duda que contar con los derechos de transmisión de un evento deportivo de tal magnitud resulta sumamente atractivo para cualquier canal de televisión abierta, cuyo principal ingreso se genera en virtud de la venta de los espacios publicitarios", se lee en la carta.

El documento añade que "por ello, sabiendo que los canales de televisión abierta están dispuestos a ofertar para poder adjudicarse los derechos de transmisión, asignar dichos derechos sin licitación alguna, no resiste análisis".

"Ofrecemos desde ya igualar y, en su caso, superar la propuesta técnica y económica de TVN", planteó el ejecutivo de Canal 13.

"Esperamos que pueda analizar detenidamente las consideraciones aquí expuestas para los efectos de reconsiderar su decisión de entregar exclusivamente a TVN los derechos de transmisión de este gran evento deportivo", concluye la nota a la que tuvo acceso EL DÍNAMO.

Cabe recordar que la semana pasada, al dar a conocer su decisión, la Corporación de Santiago 2023 sostuvo que la idea es democratizar el evento y tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible.

"No está en el ánimo hacer negocios con los Juegos. Con TVN lo que se hizo fue una cesión de derechos. Nosotros no pagamos ni un peso y TVN no paga ni un peso a la corporación", sostuvo la directora ejecutiva de Santiago 2023, Gianna Cunazza.