Canal 13 recurrirá a Contraloría y FNE para transmitir los Juegos Panamericanos 2023

Esto, luego que Televisión Nacional (TVN) fuera designada la señal oficial de la justa deportiva, además de tener acceso a los 24 canales generados por MediaPro. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 28 de noviembre 2022 · 18:07 hs

Canal 13 anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por la transmisión de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Esto, luego que Televisión Nacional (TVN) fuera designada la señal oficial de la justa deportiva, además de tener acceso a los 24 canales generados por MediaPro.

Por su parte, el resto de los canales solo podrán contar con una señal, la cual será generada por la propia TVN.

Y para ello, deberán emitir 12 spots diarios (6 en prime y 6 en el día) en los cuatro meses previos a los Juegos Panamericanos y en los juegos mismos, lo que tendrá un costo de 2 mil millones de pesos, según Canal 13.

Junto con ello, desde la estación privada detallaron que cada vez que quieran tomar la señal oficial, tendrán que transmitir un mínimo de dos horas seguidas, con un máximo de siete horas. Además, por cada hora transmitida, se comprometen a dar 40 minutos de los Juegos Parapanamericanos.

El canal de Andrónico Luksic apuntó que “no podrán transmitir las ceremonias de obertura y clausura, no podrán transmitir en simulcast digital y cableoperador, ni grabar para retransmitir, no acceden a la zona mixta como los otros medios oficiales, no pueden personalizar las transmisiones desde los recintos, ni tendrán posiciones de comentaristas”.

"Los Juegos Panamericanos contemplan 1.900 horas de transmisión, y TVN tiene el compromiso de transmitir 180 horas en TV abierta, lo que significa que, al menos por TV abierta, podrán transmitir menos del 10% de la totalidad de los juegos", cuestionó Canal 13.

Frente a este escenario, "las siguientes acciones que Canal 13 llevará a cabo en la Contraloría General de la República y en la Fiscalía Nacional Económica, buscan complementar la oferta televisiva de TVN y bajo ningún punto de vista, excluirla".