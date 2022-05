Cantante recordó crítica de Antonio Vodanovic tras postular a The Voice Chile

La cantante audiocionó hace años para el programa Talento Chileno, donde fue criticada por Antonio Vodanovic. INSTAGRAM.

30 de mayo 2022

Aunque no es parte del programa, Antonio Vodanovic fue la noche del domingo casi un "invitado estelar" a The Voice Chile, luego de que Constanza Cid, nombre artístico "Afra", recordara la incómoda situación que vivió con el ex animador del Festival de Viña en el programa "Talento Chileno", también transmitido por las pantallas de Chilevisión.

En el escenario del espacio de talentos, "Afra" se lució con el tema "Héroe" y recibió múltiples elogios, pese a que al final solo la mexicana Yuri dio vuelta su silla, por lo que será su coach para las nuevas etapas del estelar.

Sin embargo, antes de su interpretación, mientras aún estaba en el backstage, el conductor del espacio, Julián Elfenbein, puso el dedo en la llaga al recordarle a la puentealtina de 29 años lo que vivió cuando participó en Talento Chileno, donde Antonio Vodanovic formaba parte del jurado.

Las críticas de Vodanovic

Puesta en esa instancia, "Afra" recordó que el animador "me dijo que cantaba mal". Aunque al parecer el tiempo había curado las heridas, porque lo dijo entre sonrisas.

Luego entró en detalles y manifestó que el otrora animador del Festival le había dicho literalmente: "Para cantar en inglés hay que cantarlo perfecto, con los matices de la lengua... Y eso no lo tienes tú", fueron las palabras que dijo el jurado y que quedaron grabadas en la memoria de Constanza Cid.

En ese momento Julián Elfenbein quiso ir un paso más allá y le preguntó a "Afra" cómo se sentía hoy con la dura crítica que le realizó Vodanovic en ese momento.

Y, consecuente con la risa que le dio cuando recordó lo ocurrido en el otro programa de talentos de Chilevisión, la cantante de Puente Alto reconoció que "evaluándola actualmente, dije en verdad no era para tanto".

Más allá de la experiencia frustrante que vivió antes, "Afra" supo aprovechar esta nueva oportunidad que le dio la vida para mostrar su talento y conseguir que Yuri sea su coach para las próximas etapas.