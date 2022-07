Carlos Grage habló de su cirugía por cáncer de tiroides: "Me sacaron un tumor de más de un centímetro"

"Ante cualquier alerta por favor vayan al doctor", llamó Carlos Grage. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 18 de julio 2022 · 16:16 hs

Un llamado a las personas a chequear su salud, porque "el diagnóstico temprano hace una gran diferencia", realizó el periodista de Chilevisión Noticias, Carlos Grage, quien a través de las redes sociales había confirmado que le detectaron cáncer de tiroides.

Fue el 9 de julio cuando el profesional utilizó su cuenta de Instagram para contar que le habían ratificado que padecía la enfermedad, y ahora en una entrevista con LUN relató cómo ha sido el proceso de enfrentar el cáncer.

"Me hice una biopsia y en mayo, cuando me entregaron el resultado, vino la confirmación", relató el profesional de Chilevisión.

Dijo que luego "con mi polola buscamos en Google de qué se trataba, y ahí leímos que era cáncer".

"Por la noche hablamos con la doctora, que nos dijo que lo que habíamos leído era real, pero que era un cáncer con buen pronóstico", contó más aliviado.

Ansiedad

Todo había partido meses antes, cuando Carlos Grage comenzó a sentir una gran ansiedad por comida dulce y a deshoras. Además, había notado la aparición de un pequeño bulto en la zona frontal del cuello, cerca de los omóplatos.

Tras conversarlo con su polola, ella le recomendó a una endocrinóloga. "Yo fui para ver el tema del peso y, cuando llegamos a la consulta, ella me palpa el cuello y de inmediato me dice que hay un nódulo", rememoró.

Alertado sobre la situación, se realizó una serie de exámenes. Y recordó que entre ellos hubo una ecografía tiroidea.

"Ahí nadie te dice nada, pero por la expresión de la cara de la especialista y en lo que me iba adelantando, algo me decía que no había que tomarse las cosas tan a la ligera", aseguró el editor internacional de Chilevisión Noticias.

Cirugía

Una vez que recibió la confirmación de que se trataba de un cáncer, Carlos sintió el impacto: "Más allá de tener cierta percepción de que no venía bien, uno nunca piensa que la cosa viene mal".

"Tengo 39 años, soy un gallo sano, pero bueno, pasó. Pensé mucho en mis hijos (9 y 15 años), siempre de forma positiva igual", dijo sobre esos momentos.

Tras ser derivado al cirujano de cuello y cabeza, que le confirmó "que esto había que operarlo", continuó con su trabajo en el canal.

"Trabajé tres semanas más tras el diagnóstico, hasta el día anterior de la operación, que fue el 8 de julio", dio a conocer.

Explicó que con la cirugía "me sacaron un tumor de más de un centímetro, en el centro de la tiroides, y me extirparon la tiroides completa".

"En la operación también encontraron otro tumor más pequeño que no se había detectado. Después hicieron un par de exámenes, de los cuales estoy esperando el resultado", dijo con tranquilidad.

"Todavía no está confirmado que ya se haya acabo esto, falta el resultado de una biopsia y otros exámenes", dijo, no obstante.

"Ante cualquier alerta por favor vayan al doctor", fue el llamado con el terminó la entrevista.