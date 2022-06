Carmen Gloria Arroyo recordó cuando fue tratada de "flaite" en Chilevisión

Hace unos días, Carmen Gloria Arroyo celebró los cuatro años que lleva su programa Carmen Gloria A Tu Servicio. TVN.

20 de junio 2022

La abogada Carmen Gloria Arroyo recordó lo que fue su paso por Chilevisión, donde encabezó el programa La Jueza, y la mala relación que mantuvo con sus entonces compañeras de canal.

Sus declaraciones ocurrieron el pasado viernes en el programa Podemos Hablar, cuando Jean Philippe Cretton le consultó si durante su carrera había sentido que otras mujeres la “miraban raro”.

Ahí, la actual conductora de Carmen Gloria A Tu Servicio de TVN aseguró que “yo no integraba el grupo” de animadoras del canal privado. “Y para que seamos bien honestos, durante mucho tiempo mi programa fue calificado de flaite y yo por conducirlo era de la misma especie”, aseveró.

En esa misma línea, sostuvo que “yo creo que muchos aún lo siguen pensando, aunque hoy día tienen conciencia social”.

“Principalmente era esa la razón y las cosas que se opinaban de mi, poco y nada me importaba porque yo no aspiraba a tener una categoría social estando ahí, si no que aspiraba a hacer bien mi pega y que me pagaran por ella porque necesitaba las lucas”, agregó Carmen Gloria Arroyo.

Por lo mismo, continuó, reconoció que “tuve que salir a defender el programa muchas veces y no me arrepiento en lo más mínimo”, precisando también que “desde que partimos haciendo el programa, la problemática social nunca jamás fue una moda”.

“Siempre la tuvimos clara y queríamos trabajar para ella. Si había que defenderla, había que defenderla”, reiteró.

Hace solo unos días, Carmen Gloria Arroyo celebró los cuatro años que lleva como rostro de TVN, donde ya ha realizado cinco temporadas de su programa Carmen Gloria A Tu Servicio.

“Yo soy solo la cara de un equipo de más de 20 personas que trabaja para resolver casos, ayudar y estar al servicio de los chilenos. Llevamos más de 15 años ininterrumpidamente en la televisión chilena, los últimos a través de las pantallas de TVN y todo eso es gracias a ustedes que nos premian con su sintonía, su lealtad y fidelidad al programa”, dijo en esa oportunidad