Carolina Mestrovic le mencionó a Mario Velasco que tenía un lunar que había cambiado: resultó ser un melanoma

Por: Gaspar Marull 02 de julio 2022 · 13:49 hs

El animador de televisión Mario Velasco recordó que tuvo un melanoma, que es un tipo de cáncer a la piel, en un diagnóstico que conoció gracias a la observación de ex pareja y madre de su hija, Carolina Mestrovic.

Durante su participación en el programa La Divina Comida, que se emitirá esta noche en Chilevisión, el “Anfibio” comentó que su también ex compañera en Yingo se percató que tenía algo extraño en su cuerpo

"Me dijo: 'Oye, ese lunar que tienes ahí en la pantorrilla, como que ha cambiado, está raro, tiene otro color'. Y yo no pesqué, porque era un lunar de nacimiento y no te lo ves", relató.

Velasco también precisó que el melanoma es un tipo de cáncer a la piel, “de los más agresivos que existe, así que si no se hubiera agarrado a tiempo entran al torrente sanguíneo”, causando metástasis en otras partes del cuerpo.

Durante su participación el programa, el comunicador no sólo habló sobre el melanoma que tuvo, sino también incorporó el procedimiento a seguir. Le extirparon el lunar y posteriormente a través de una biopsia le confirmaron que era un cáncer.

"Pasan dos meses y fui al doctor, me sacaron el lunar, y una semana después estaba en la radio con Pablo Zúñiga y me llaman de la clínica para decir que estaba lista la biopsia, y la doctora quiere hablar con usted", agregó.

El Anfibio rescató que en la consulta el doctor le mencionó que hubo dos noticias "una buena y una mala, la mala es que esto es un melanoma, es cáncer. La buena es que tienes menos de mil micras, por ende, la probabilidad y el tratamiento de esto es muy distinto, me hicieron un tajo de una cuarta y me sacaron músculo de todo alrededor, porque el protocolo dice eso, en el fondo hay que controlarse”, recibiendo el alta sin necesidad de mayores tratamientos.