Carolina Soto fue eliminada de Aquí Se Baila: "Me voy súper digna"

Por: Rodrigo León 21 de Abril 2022 · 10:28 hs

La cantante Carolina Soto se convirtió en la nueva eliminada de Aquí Se Baila durante la edición de este miércoles, donde se presentaron seis concursantes, quienes debieron someterse a la evaluación del jurado que está compuesto por Neilas Katinas, Francisca García-Huidobro y Karen Connolly con notas de 1 a 10, siendo la nota de la presidenta de este grupo secreta.

La ex “Rojo” junto al actor Eyal Meyer se convirtieron en los participantes que obtuvieron los menores puntajes de la noche, con 16 y 21 puntos respectivamente, por lo que debieron enfrentarse en la denominada Batalla Final.

Y es que mientras la intérprete no convenció al jurado con su interpretación de “El Anillo” de Jennifer López junto a su bailarín Luciano Coppelli, Meyer tampoco logró hacer lo propio con “New Dorp. New York”, de SBTRKT y Ezra Koenig, junto a su bailarina Melissa Briones.

En sus 45 segundos, Soto bailó “Mambo”, de Azúcar Moreno sobre el escenario. Posteriormente, el actor bailó 45 segundos de “Nothing Compares 2 U”, de Sinéad O'Connor.

Tras unos minutos de deliberación, y por decisión unánime del jurado, Karen Connolly anunció que la próxima eliminada de Aquí Se Baila es Carolina Soto, convirtiéndose en la séptima participante en abandonar la competencia del programa.

“No me lo tomé como un juego, di lo mejor que tenía. La gratitud que me llevo es maravillosa, amo el arte con el corazón, la crítica siempre me la tomé con respeto", señaló la artista, antes de despedirse del estelar de Canal 13 para siempre.

Además, aseguró que "me voy con una experiencia televisiva más, me encanta la tele, si me llaman para otra temporada volveré. Me voy súper digna porque hice todo lo que tenía que hacer”, comentó Carolina Soto tras la decisión del jurado, muy agradecida del programa Aquí Se Baila.