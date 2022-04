Caso Relojes VIP: Tonka Tomicic iniciará acciones contra quienes han entregado información falsa

Tonka Tomicic aseguró tener la conciencia tranquila en medio de la indagatoria por el caso "Relojes VIP". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 12 de Abril 2022 · 10:30 hs

Tonka Tomicic habló por primera vez sobre el impacto que ha tenido el denominado caso “Relojes VIP” en su vida y en su relación con su esposo, Marco Antonio Spagui, popularmente conocido como Parived.

La animadora de Canal 13 conversó con Pancho Saavedra a través de una transmisión en Instagram, donde además se refirió al fin de Bienvenidos, de sus intenciones de ser madre y defendió a su pareja, asegurando que le cree cuando él le dice que ha actuado de manera correcta.

En medio de eso, Tomicic fue consultada por la cobertura que han realizado los medios y también por las distintas declaraciones que se han conocido en medio de la indagatoria.

“En lo comunicacional se ha dicho tanto, se han dicho muchas mentiras y es súper fuerte. Pero dentro de eso, contraté a un abogado, Luis Hermosilla, porque tampoco uno entiende como manejarse en estos terrenos”, comentó la comunicadora.

Seguido a eso, Tonka Tomicic dejó en claro que “me quiero defender” de todo lo que se ha dicho de ella, por lo que “no me voy a detener hasta que todas las personas que han hablado mal de mí, se hagan responsable de lo que dijeron”.

“No hoy, quizás mañana. Pero sí me voy a dar esa batalla. Sí va a haber un trabajo que hay que hacer, no sé cuanto demore, pero sí hay gente que ha mentido y esos trabajos hay que hacerlos”, insistió la animadora.

Consultada por si ha visto matinales y lo que se ha dicho sobre el caso “Relojes VIP”, Tonka Tomicic reconoció que no ve ese bloque horario, “pero sí varias veces vi los programas de TV y miraba la tele y decia la persona que están hablando no soy yo, esa persona no la reconozco”.

Esto, explicó, “por las cosas que decían, por la forma en la que hablaban. Estaba relacionada a cosas horribles, no he hecho nada, no he hecho nada incorrecto, reprochable. Mi consciencia está super tranquila, pero cuando lo ves en TV es realmente impactante”, indicó.