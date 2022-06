Catalina Pulido aseguró que a Cristián de la Fuente le tienen "envidia" por su físico

Catalina Pulido afirmó que Cristián de la Fuente es "tremendamente guapo y seductor, y eso es lo que más envidia provoca". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 30 de junio 2022 · 15:08 hs

En una de las recientes ediciones de Las Indomables, Catalina Pulido salió en defensa de Cristián de la Fuente, quien se ha convertido en blanco de críticas en los últimos días a raíz de su última participación en el programa Sin Filtros.

En esa oportunidad ratificó su apoyo al Rechazo de cara al Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre y, además, aseguró que no era una persona con “privilegios”.

“La gente me dice: Tú, en tu lugar de privilegio... Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa, en donde tuve que sacarme la cresta y tuve que terminar manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo hoy día es porque me he sacado la cresta trabajando".

Además, aseguró que "el problema es que hay gente que no tiene las cosas que quiere y quieren que se las regalen, porque no tienen los huevos para trabajar”, dijo en ese entonces el actor.

Con esto como contexto, Catalina Pulido entregó su postura respecto a las declaraciones de Cristián de la Fuente y planteó lo que serían los motivos de por qué la gente le tiene “envidia”.

“A Cristián de la Fuente, desgraciadamente, lo que más le juega en contra es que el gallo es tremendamente guapo y seductor, y eso es lo que más envidia provoca”, sostuvo la otrora actriz en el espacio que conduce junto a Patricia Maldonado.

En esa misma línea, sostuvo que “ayer ponte tú había un señor DC, no me acuerdo su nombre (...) imagínate, el gallo DC, que se supone que había sido parte del Apruebo y ahora iba a votar Rechazo. Nadie le dijo nada porque es un chileno promedio, no llama mucho la atención, no tiene este privilegio del físico espectacular que tiene mi gran amigo, Cristián de la Fuente”.