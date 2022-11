Catalina Pulido cuestionó críticas de Monserrat Álvarez a René Alinco: "Tejado de vidrio"

"Toda vaca se olvida que ha sido ternera", ironizó Catalina Pulido.

Por: Juan Pablo Ernst 10 de noviembre 2022 · 13:04 hs

Nadie que los conozca a ambos podría pensar que la actriz y conductora del stereaming vía YouTube Las Indomables, Catalina Pulido, tiene alguna cercanía ideológica con el diputado René Alinco, pero aquello no impidió que la colorina cuestionara las críticas que le hizo al legislador la periodista Monserrat Álvarez.

El diputado, quien fue expulsado de la bancada del PPD por el supuesto hálito alcohólico con el que se habría presentado en el Congreso, fue duramente criticado por la conductora del matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana.

"Con respecto a René Alinco, ella dice: 'Nadie puede ir a trabajar con hálito alcohólico, es poco ético'. Yo no lo pude creer", relató Catalina Pulido, al reproducir lo manifestado por Monserrat Álvarez.

Y entonces recalcó que "hace unos meses ella reconoció que había hecho entrevistas bajo los efectos del alcohol. Se había tomado su chupilca del diablo", recalcó la amiga de Patricia Maldonado, al recordar las palabras de la periodista al ser invitada al programa de Canal 13 Socios de la Parrilla.

Por ello, en medio de la conversación con su compañera en la conducción, la actriz colorina ironizó con que "toda vaca se olvida que ha sido ternera".

"Me parece falta de profesionalismo", apuntó Catalina Pulido. Y enfatizó que en "cualquier profesión en la que usted llegue con copete, es poco profesional, sea quien sea. No puede. No tiene derecho a hacerlo", recalcó.

Según le comentó a Patricia Maldonado, ella consideró que lo hecho por Monserrat Álvarez al criticar al diputado René Alinco es, literalmente, lo que se conoce en Chile como tener "tejado de vidrio. Un poquito".

"No andes pelando cuando... ¿cachai?", aconsejó la colorina.

Por su parte, el diputado René Alinco afirmó que no descarta recurrir a los Tribunales de Justicia por las acusaciones de que habría tenido hálito alcohólico al interior del Congreso.

El legislador sostuvo que "los que tienen que probar (que bebí) son los que me están acusando. Esos tienen que probarlo".